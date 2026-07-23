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潘孟安率監委被提名人拜會韓國瑜 盼國會盡快審查

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安今天上午陪同監委被提名人，赴立法院拜會立法院長韓國瑜。唐筱恬攝影
總統府秘書長潘孟安今天上午陪同監委被提名人，赴立法院拜會立法院長韓國瑜。唐筱恬攝影

總統府秘書長潘孟安今天上午陪同監委被提名人，赴立法院拜會立法院長韓國瑜。潘孟安會後受訪透露，韓國瑜允諾盡速安排朝野協商，希望國會能在法定日期8月底前審查完畢並進行投票，他也會循例拜會各黨團，尋求朝野立委支持，讓憲政機關順利運作。

現任監察委員任期將於7月31日屆滿，賴清德總統6月提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長。潘孟安今天11時30分陪同被提名人赴立法院拜會韓國瑜。

潘孟安會後受訪表示，謝謝韓國瑜安排時間接見所有監委被提名人，他逐一來介紹所有監委的學經歷與專長，韓國瑜也允諾這一兩天盡速安排朝野協商，讓監委人事能在法定日期8月底前審竣完畢。

對於藍白主張修憲廢監院，潘孟安說，我國目前的憲政體制是五權分立，在尚未修憲之前，憲政機關還是要持續運作。五院與總統府都是憲政機關，憲政機關不能因此而中斷，監委任期屆滿了還是照常提名，因此在修憲前還是要尊重憲政運作體制。

對於外界質疑這次監委名單充滿「綠友友」，潘孟安解釋，憲法增修條文寫得很清楚，監委獨立行使職權不受黨派、政黨影響，也就是沒有所謂「政黨比例」的問題。總統府尋求各界推薦，總共行文328個機關、團體、學校、政黨等，都是一時之選，希望立法院朝野立委可以支持。

潘孟安強調，先讓憲政機關監察院繼續運作，社會各界也可以持續討論是否修憲，兩者「並行不悖，沒有衝突」。

韓國瑜 潘孟安 國會

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