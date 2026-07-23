725凱道動員警力比大稻埕煙火還少？北市警局：警力會機動處理

致癌油事件延燒，國民黨發起「我是人，我反毒台」725凱道大遊行周末登場，北市警局上午在議會警政衛生委員會工作報告時指出，當天出動警力150人，預備警力120人，議員秦慧珠質疑比當天大稻埕煙火節的1千警力還少？警察局長林炎田指出，警力會機動處理。

7月25日共有三場大型集會和活動，早上是國民黨黨代表大會，725凱道集會下午5時到晚上8時，晚上是「2026大稻埕夏日節」晚間8時將施放8分鐘主題煙火。

議員秦慧珠指出，這幾場活動，時間地點狀況都不同，像大稻埕煙火，很早有人去卡位，下午的凱道大遊行，以過去慣例，可能會有人鬧場、嗆聲或是網紅直播、空拍機等，這幾場活動的警力如何？

北市警局指出，國民黨黨代表大會是在早上，0725大遊行時間是晚上6時到8時，大稻埕煙火是8 時以後，大稻埕的警力，主要是萬華、大同、中山、中正一分局和交大處理，根據去年觀賞煙火的人數為14萬人，今年觀傳局預估是10萬人，共動員警力754人，動員的民力249人，共1003人，警力在下午4時30分至5時就會完成布署。

至於7月25日下午的凱道大遊行，警察局長林炎田表示，凱道的活動，市警局先前已經開過2次的整備會議，包括總統府、官邸、行政院都有警力，會強調執勤技巧。

秦慧珠也質疑當天凱道警力是150人，預備警力是120人，凱道的警力反而比煙火少？林炎田指出，大稻埕的警力評估是根據過往使用的警力，凱道的大遊行申請是3萬人，但警力會機動處理，沒狀況若使用太多也會被質疑影響治安，所以警力是機動的。