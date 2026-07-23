批監院不去立院備詢是在包庇蘇巧慧 白營：真的是廢物院

民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢等人，4日赴監察院檢舉民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」，要求監院依法調查。林子宇表示，監察院真的是廢物院，今天不敢前往立院備詢，根本就是在持續包庇蘇巧慧。

林子宇、陳怡君與陳語倢今天再次在監察院門口召開記者會，要求監院切勿包庇，應嚴格依法調查。林子宇指出，立法院司法法制委員會今天召開「現行公職人員利益衝突迴避暨離職公務員旋轉門機制之執行成效與法制缺失」邀請邀請監察院進行專題報告並備質，監院不僅未提出書面報告，更未派官員出席。她質疑，監院不敢接受備詢就是為了包庇蘇巧慧，如今監察委員任期不到十天，態度就是兩手一攤、集體擺爛。

林子宇表示，民進黨過去在野時高喊廢除監察院，如今執政後卻一聲都不坑，就是因為這 29 個酬庸肥缺實在太香，一個都不捨得放棄。「如果現在廢除監察院，誰來繼續幫蘇巧慧遮醜？」她呼籲蘇巧慧及其競選團隊，不要以為能一直躲在監院背後，應光明正大地面對家族涉入的弊案。市民的眼睛是雪亮的，作為議員參選人，她們會持續緊盯，直到蘇巧慧願意為家族的違法行為負起責任為止。

陳怡君表示，即使違法事證極為明確，監察院依然不調查、不處置、不處罰，企圖將事件掩蓋過去，好讓蘇巧慧安全下莊，這就是監察院如今的護航態度，也是他們連國會都不敢去、報告都不敢交的原因。她強調，團隊從首場記者會開始，所揭露的弊案皆是有憑有據、條理分明，甚至連違反哪項法條都明確指出，攤在蘇巧慧團隊與社會大眾面前。

陳語倢強調，台灣民眾黨絕不會放棄，必定追查到底。「監察院不查，我們自己追，不負責任的人不回應，我們就追問到她回應為止！」