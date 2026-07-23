聽新聞
0:00 / 0:00
陳時中被爆毒油案延燒跑酒攤 綠黨團：市井小民能去 政務官為何不能？
毒油食安風暴延燒，國民黨北市議員李明賢爆料，主責食安法修法的行政院政務委員陳時中被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」。民進黨立院黨團表示，「政務官仍有下班時間」、「那張照片看起來不是什麼豪華餐廳，是市井小民都能去的地方，政務官下班為何不能去？」
民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲主持。對於陳時中被爆料下班後跑攤，范雲表示，陳時中目前擔任政務委員，也負責督導此次問題油事件，但政務官仍有下班時間。那看起來是一般市民常去的場合，希望李明賢不要再傷害政務官。
莊瑞雄也補充說，那張照片看起來不是什麼豪華餐廳，是市井小民都能去的地方，政務官下班時間為何不能去？靠PO一張照片、帶有負面影射大可不必，正常三餐的小餐館也要影射，這只是地方民代博聲量，對陳時中不會有傷害，這種無端過度的攻防應適可而止。
陳時中辦公室昨也回應，吃飯用餐，沒有特別回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。