鄭照新為毒油不忍了 痛批民進黨政府為保護決策者犧牲基層公務員

致癌油風暴持續，台中市副市長鄭照新日前透過臉書帳號發文，重批中央政府，今天他上節目受訪表示，的確有些情緒，看到綠營明知道中市府基層依法行政，但為了保護少數決策者，要把責任推卸給公務人員，為少數犧牲多數，實在是不能忍。

鄭照新今天上午參加「POP撞新聞」，接受代班主持人尹乃菁訪問。尹好奇，鄭過去不是衝動型的政治幕僚，但前幾天在臉書上發文「不忍了」，重批中央政府，當時感受是什麼？鄭說，發文是因為看到一個現象，中央政府兩手策略，行政官員一方面說台中市政府盡職，一方面又有同黨議員或立委開記者會指控台中市政府8年只抽檢一次。

鄭照新強調，這是以偏概全的說法，依照現行食安法，最主要的檢驗方式是廠商定期送檢，抽檢不等於檢驗，8年來所有檢驗次數是廠商送檢加上抽檢，共有18次；綠營明知道法規以及事情的全貌，卻硬要強調抽檢次數，試圖卸責給基層公務人員，只為保護少數決策者。

鄭照新指出，中市府抽檢的重點其實是市場端，中聯油的油品不會直接以中聯的品牌賣到零售通路，但下層廠商如福懋油、福壽，會做成成品到通路，中聯雖然只被抽查一次，但福懋油和福壽不只一次，況且無論抽查再多次，整個台中市有多少油品，一樣是大海撈針，所以要從法規面修改。

尹乃菁提到中央日前宣布上架中聯油，鄭照新表示，台北、台中和高雄都拒絕上架，這是不分黨派直轄市的心聲，中央政府是不是還在狀況外？致癌油成因都還沒完全釐清，就要把19批油品上架，完全是提油救火，這麼大的內閣難道都沒人反對這個違反常識的決策嗎？

鄭照新也還原21日六都首長受邀參加行政院食安法修法會議的狀況，公文上召集人是政委陳時中，受文者不是台中市政府，而是台中市長盧秀燕；大家本來覺得很奇怪，都要找六都首長來了，怎麼不是行政院長卓榮泰親自邀請？但為了食安問題，盧臨時排開很多行程，向很多人道歉才過去。

鄭照新表示，當天到現場才知道，開完上半場2小時的會，卓榮泰才要和六都市長茶敘，但後面行程早就排好了，比如台北市長蔣萬安要和立法院長韓國瑜見面，為了食安會議遲到半小時，還能再喝咖啡嗎？蔣、盧中場休息時離開，還被側翼攻擊，這就非常不厚道。

鄭照新最後重申，地方政府非常希望攜手和中央補起食安法的漏洞，讓下次問題油品出現時，可以及時發現、即時下架，包含問題油品摻雜比率、下架時間、揭露範圍等等，都要明確規定；中央政府有責任說明如何改善，而不是一直告訴大家「沒有蓋牌」，再指責錯的是地方政府。