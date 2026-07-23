韓國瑜725上凱道被酸預算審完沒 林沛祥：應邀卓揆看看人民怒火

致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安日前號召民眾7月25日上凱道抗議，立法院長韓國瑜也允諾出席。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥今受訪時表示，其實更應邀請行政院長卓榮泰，讓卓看看人民怒火在哪。

卓榮泰被問及對韓國瑜允諾參加725上凱道活動的看法時回答「預算審完了沒？」林沛祥對此表示，其實7月25日更應該邀請卓榮泰，讓卓看看人民怒火在哪。立法院長代表全國最高民意機關出席呼應民意，就是要給卓榮泰跟賴清德總統看，不知道民進黨政府是不是跟人民脫節很久，人民健康都被犧牲，以及國家尊嚴，這兩個理由就足夠上街頭。

至於行政院今將提出「食品安全衛生管理法」修法草案，是否有跟立法院溝通？林沛祥說，目前當然是沒有，行政院日前召集六都首長開會，蔣萬安、台中市長盧秀燕都氣到走人，覺得修法不合理，連地方政府都不尊重狀況下會溝通嗎？期待行政立法互相協助，但現在行政權可以決定一切，這不是行政獨裁什麼才是？