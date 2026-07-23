725上凱道反毒油 鄭麗文：民眾反映熱烈凱道一定滿

致癌油事件延燒，國民黨發起「我是人，我反毒台」725凱道大遊行，國民黨主席鄭麗文今天表示，報名民眾反映熱烈，除了中台灣以北會全面動員，更希望民眾自主前往，向執政黨發出怒吼。除了執政縣市長、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌，也邀請館長陳之漢等人參加活動，當天「凱道一定會滿的」。

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪，批評賴清德總統已從務實的台獨工作者，變成「誤食的台毒工作者」，害全台灣人誤食毒油，就是他上任兩年最偉大的功績。民進黨政府完全無法有效處理，是因為不當回事、還是故意放水？國民黨要求閣揆下台、總統道歉，賴清德不要再躲起來了。

鄭麗文表示，725上凱道，發出「我是人，我反毒台」的怒吼，都是拜民進黨政府所賜，他們蓋牌拖延甩鍋卸責，種種政治奧步，洗地帶風向，只會讓人民更生氣。希望台灣人為了自己的民主及食安團結站出來，讓民進黨感受人民的憤怒，不然他們永遠高高在上，如此顢頇傲慢。

主持人王淺秋詢問，前總統馬英九與歷任黨主席，是否會出席725全代會及晚間凱道集會？鄭麗文表示，國民黨及民眾黨立院黨團，很多執政的縣市長都非常踴躍參加出席，因為這是他們的切身之痛，另包括公民團體、食安專家，如國健署前署長邱淑媞等都會出席，歷史哥、館長也會幫忙站台，大家共同發出訴求跟怒吼。

鄭麗文說，凱道活動沒有廣邀前任主席，但全代會都有邀請，多位前主席因為身體狀況，出席與否會有考量，前主席吳伯雄雖然身體有點虛弱，若當天身體狀況允許，可以到現場代表薪火相傳。至於馬英九，他們尊重醫生的叮囑，所以馬當天沒辦法出席。由於前主席邀請的部分是副主席兼秘書長李乾龍負責，她有指示所有的前主席都要親自去邀請。

鄭麗文說，致癌毒油竄台，人民走上凱道是要求中央政府一定要立刻拿出具體的辦法，不要再拖延、無能甩鍋、擺爛。該負責、該下台的官員都應該要下台，總統應該要道歉，閣揆應該要下台。