無人機業者籲勿凍結預算 恐阻擋產業發展契機

行政院去年10月訂定為期6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立法院黨團一度揚言刪除預算。國內無人機業者洪笙科技總經理李東昇今天表示，業者已投入相當多，政策能開放就儘量開放，不要去做凍結，或阻擋產業發展的契機。

立法院經濟委員會今天召開「如何藉由無人載具專法，強化國防自主促進國際合作發展本土產業」公聽會，包括洪笙科技、台翔航太、知洋科技、美商Aerovironment等業者受邀出席。

行政院去年10月訂定為期6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，欲打造台灣成為「無人機民主供應鏈」的亞太中心，目標2030年帶動產值突破400億元，立法院國民黨團原提案要求行政院暫停計畫，並提案減列115年度全數預算，昨天改口為「全數凍結」。

對於國民黨團提案刪減，李東昇上午在會前受訪時表示，業者在這個領域其實投入相當多，政府的政策需要一個穩定長久的規劃，業者投入才會比較知道怎麼去應對。目前政策處於模糊的階段，其實會對業者在投入的評估變得很困難。

媒體問到，經濟部表示國民黨團提案會影響到中下游業者，李東昇說，這影響其實是蠻大的，因為這個行業在台灣現在需要成長中的穩定市場，目前由國家帶頭是最好的一種做法。

媒體追問，凍結預算是否比減列還要好，是否會影響資金無法投入。

李東昇表示，當然是越開放越好，只有更好沒有什麼是最好，能開放就儘量開放，不要去做凍結，或者是去做任何阻擋產業發展的契機。