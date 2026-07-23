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監察院拒出席立院國發基金補助蘇巧純專案報告 立院司委會譴責

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院拒出席立院國發基金補助蘇巧純專案報告，白委提案譴責。圖／取自國會頻道
監察院拒出席立院國發基金補助蘇巧純專案報告，白委提案譴責。圖／取自國會頻道

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院秘書長、法務部長、經濟部長、國家發展委員會主委及銓敘部長，就「現行公職人員利益衝突迴避暨離職公務員旋轉門機制之執行成效與法制缺失」進行專題報告並備質詢。不過，監察院未提出書面報告，也未派員出席，引發在野黨不滿，民眾黨立委陳昭姿當場提出譴責案，經司法委員會無異議通過，民進黨立委未出席。

陳昭姿在臨時提案指出，司法及法制委員會已排定由監察院、國家發展委員會等機關，就國發基金及政府補助涉及曠世智能、威如科技等公司爭議提出專題報告與檢討，但監察院既未提出書面報告，也未派員列席說明，形同公然規避國會監督，應予嚴正譴責。

提案決議指出，委員會嚴正譴責監察院拒絕提出書面報告、未派員列席及規避國會監督的行為，並要求將本次決議及監察院缺席情形列入委員會公報。

決議也要求監察院應於決議通過後兩周內，向司法及法制委員會提出完整書面報告，說明是否已受理或立案調查相關案件；曠世智能、威如科技及相關公司取得國發基金與政府補助的調查情形；相關人員是否涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」或其他法令，以及目前辦理進度、預定完成期限與後續處置。

國發基金 監察院 陳昭姿

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