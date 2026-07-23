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郭智輝參選棒協理事長 李正皓快昏倒：投紅中讓藍白轟全壘打

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部前長、崇越集團創辦人郭智輝日前宣布角逐棒協理事長。圖／郭智輝辦公室提供
經濟部前長、崇越集團創辦人郭智輝日前宣布角逐棒協理事長。圖／郭智輝辦公室提供

前經濟部長郭智輝日前宣布參選中華民國棒球協會第14屆理事長，引發體壇與政壇討論。政治評論員李正皓臉書發文表示，這則新聞讓他「差點昏倒」，質疑若郭智輝當選，恐成為民進黨未來選舉的「超級不定時炸彈」，擔憂其前內閣官員的身分及強烈的個人風格，恐讓體育議題再度捲入政治。

李正皓表示，運動部部長李洋之所以擁有高人氣，唯一關鍵就在於「體育歸體育、政治歸政治」，而郭智輝曾任行政院內閣成員，外界難免將其與政治聯想在一起。郭智輝若擔任棒協理事長，未來只要一句個人風格強烈的話，就會惹怒全台棒球迷，讓他想到就「頭皮發麻」，甚至進而影響民進黨年底及2028年的選情。他形容，這就像是「送一顆紅中直球讓藍白轟全壘打」。

不過，不少網友持不同看法，認為應回歸其長年投入棒球運動與運動科技的實際貢獻，以郭智輝對棒球的實際投入作為評價依據。

支持者指出，郭智輝過去擔任崇越科技董事長期間，長年支持業餘棒球發展，成立崇越隼鷹甲組棒球隊，並投入運動科學資源，協助球員訓練，對台灣棒球已有不少貢獻。也有人提到，世界棒球12強賽及經典賽（WBC）期間，郭智輝支持的運科資源曾協助球隊提升競爭力，相關投入值得肯定。

留言中，也有不少人將郭智輝與另一名熱門人選林華韋相比，「比起林華韋，我會支持郭智輝」、「這個55分確實是…，但要選另一個35分的嗎？」、「校長（林華韋）連富邦都管不好，若掌棒協更令人擔心」、「如果是郭跟校長二選一，我會選郭」。有人認為「郭的風格或許不適合當政務官，因為他本來就不適合鞠躬哈腰的角色。就事論事來講，棒協理事長以他的背景並沒有不勝任」、「如果真能把運科帶入各級棒球，那就功德無量了！」。

還有網友表示，中華職棒會長蔡其昌之所以獲得球迷肯定，不只是因為熱愛棒球，更因長期傾聽球迷與球團意見，善於協調各方需求。「郭智輝要接在蔡其昌之後真的難度很高」、「職棒聯盟其實比較需要的是能夠協調的角色。郭智輝比較適合的是繼任棒協理事長，像是辜仲諒一樣比較能發揮他在商場的特質」。

李正皓 郭智輝 棒協 運動部 民進黨 2026九合一選舉

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