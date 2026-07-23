陳文茜抗癌昨再次住院 半夜發作菌血症高燒40度 親曝免疫治療後遺症

資深媒體人陳文茜抗癌多年，常在臉書撰文分享價值觀和正向樂觀對抗病魔的心路歷程，她月初才以《出院留言：從今天起做一個幸福的人》為題感性發文，但她昨晚寫給愛犬Shatoosh的文章，透露因免疫治療後遺症而再次住院。

陳文茜因罹患黑色素瘤及嚴重敗血症，多次與死神擦身而過，甚至一度被評估生命可能剩下不到3個月。她在臉書分享抗癌之路，以及長期住院期間和醫護之間的相處，她本月初發文證實已經出院。但昨晚她發表的《親愛的Shatoosh ，我遠方的情人》一文，透露她昨天凌晨3時發作菌血症，已於昨天中午在榮總住院。

她寫道，因半夜發作菌血症，全身發抖半小時，「誇張地蓋了4條棉被，比妳的毛還厚。我已經入院。我們下午的約會，必須取消。不能陪你玩玩。I am so sorry，抱歉。但你要永遠記住，這個世界上的任何一次別離，終將以擁抱告終」。

陳文茜透露，這是免疫治療後遺症。「這次菌血指數只有4.42，上次9.89，兩次發燒都是40度。今年第6次，去年下半年3次。這叫九陽神功」。

粉絲紛紛留言祈福，「加油！勇敢的戰士」、「生命的鬥士，又是充滿智慧的女神加油」、「我知道病重的人不是那麼喜歡聽到加油！但，我在心裡一直祝願，奇蹟一直顯現在妳身上，妳的生命價值無限。衷心祝願」、「祝福善戰勇者，關關難過關關過」、「戰鬥已展開，勇士不怯場」、「看看毛小孩的眼神就知道牠也在牽掛著」。