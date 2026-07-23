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【專家之眼】國安優先 更需兼顧經濟與民生

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長
共軍直升機越線9小時　製表／李人岳
共軍直升機越線9小時　製表／李人岳

近日共軍直升機首度逾越海峽中線，並長時間滯留我國限制航區，再度升高台海緊張情勢；另一方面，美國新一輪關稅政策即將上路，台灣出口產業與整體經濟也面臨新的挑戰。面對內外局勢交錯，政府更應沉著因應，把國家安全放在首位，同時兼顧經濟發展與人民福祉，才能在變局中穩健前行。

國家安全始終是政府施政的首要責任。近年共機、共艦及各種灰色地帶行動日益頻繁，不僅考驗國軍應變能力，也增加我方防衛壓力。政府應持續強化國防韌性，提升偵蒐預警、低空防衛、無人機反制及聯合作戰能力，建立更完整的防衛體系，提高整體嚇阻力量。

然而，強化國防並非追求衝突，而是為了維護和平。我國應秉持「備戰、避戰、不求戰」的原則，在堅守國家主權與民主自由的前提下，保持理性、克制與自信，持續深化與理念相近國家的合作，必要時依法適度反制各種挑釁行為，展現守護國家安全的決心。和平不能只靠善意，更需要建立在堅實的國防實力與充分的防衛能力之上。

除了國安，經濟發展同樣攸關國家競爭力。美國關稅政策調整，勢必影響我國科技、製造及出口產業，也牽動企業投資布局與勞工就業。政府應持續與美方積極溝通協商，爭取最有利的關稅待遇，同時加速產業升級、技術創新及市場多元布局，提高供應鏈韌性，並提供中小企業必要的融資、租稅及轉型協助，降低外部衝擊，穩定投資信心，守住產業競爭力與就業市場。

民生更是人民最直接的感受，除了穩定物價、促進就業、提升所得外，食品安全更攸關全民健康。近期毒油事件再次引發社會高度關注，也凸顯我國食安治理仍有精進空間。政府應儘速完善相關法制，落實源頭管理、流向追蹤、資訊公開及消費者求償機制；問題油品是否重新上架，更應以科學檢驗及風險評估為依據，查明責任、依法究責，才能真正重建人民對食品安全的信心。

國家治理不能偏重任何一端，沒有安全，就沒有穩定的發展環境；沒有經濟，就難以支撐國防與社會建設；沒有民生福祉，再好的政策也難以獲得人民支持。國安、經濟與民生彼此相輔相成，缺一不可，唯有同步推進，才能提升國家整體韌性。

當前國際局勢瞬息萬變，台灣更需要冷靜務實的治理態度。面對外部威脅，要有堅實的安全準備；面對經濟變局，要有前瞻的產業布局；面對人民期待，更要拿出具體行動，切實解決問題。唯有同步守護國家安全、促進經濟發展、照顧人民生活，讓人民安居樂業，才能凝聚社會共識，讓台灣在全球變局中站穩腳步、穩健前行。

國安 海峽 關稅

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