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外長首度表態：太平島當然是島 中華民國有主權

聯合報／ 記者李人岳鄭媁／台北報導
面對南海爭議，外交部長林佳龍昨首度表態，「太平島當然是島」，中華民國在太平島有主權。 記者邱德祥／攝影
面對南海爭議，外交部長林佳龍昨首度表態，「太平島當然是島」，中華民國在太平島有主權。 記者邱德祥／攝影

今年是南海仲裁十周年，對於南海仲裁案認定太平島不是「島」，外交部林佳龍昨首度表態，「太平島當然是島」，是中華民國國土的一部分，中華民國在太平島有主權

對於藍委追問有沒有建議賴清德總統登島宣示主權？林佳龍回應「這不是說yes or no的問題」。國民黨文傳會主委陳以信批評，賴政府對內高談主權、對外卻消極退卻，看不到具體維護主權的政策行動。賴總統迄今根本不敢親自登上太平島宣示主權與海洋權益。

林佳龍昨赴立法院外交及國防委員會，報告南海主權與法律地位及國際宣傳。林佳龍說，我方反對任何台灣沒有參加的國際談判或是協商，至於其他特定島礁爭議，希望能秉持和平原則，透過外交手段協商解決。

國民黨立委林倩綺質疑，在美日菲持續向國際宣傳南海仲裁的約束力時，我方若不反映恐怕會被認為是同意仲裁的結果。林佳龍表示，十年前南海仲裁案是中國大陸與菲律賓之間，我方當然是利害關係人，當初表達四點原則，如今也依然有效，且用中英文呈現在外交部官網上。他也強調，台灣不是參與仲裁的一方，也不接受對台灣不利的仲裁結果，「太平島是島，這是事實」，中華民國在太平島有主權。他重申反對任何沒有台灣參加的國際談判或協商。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時追問，陳水扁、馬英九兩位前總統都曾經登上太平島，林佳龍有沒有建議賴總統也登島宣示主權？林佳龍稱會與相關單位持續會商，國安會也會協調，「國家元首去（登島）本來就是我們的權力」，但什麼時候去、怎麼去？這都涉及到外交、地緣政治的通盤複雜關係，「不是說yes or no的問題」。林佳龍也解釋這事涉及海巡署等數個主管機關。

陳以信批評，賴政府上任以來，對太平島主權與相關海洋權益幾乎毫無積極作為，既看不到強而有力的國際論述，也看不到具體維護主權的政策行動；賴總統迄今也不敢親自登上太平島宣示主權與海洋權益。

陳以信表示，台灣東部海域涉及漁權、海洋資源、經濟利益與國家管轄權，攸關中華民國長遠海洋戰略。然而面對日本與菲律賓在相關海域劃界執法，看不到賴政府如何積極捍衛國家利益，完全是「嘴巴最強硬、行動最軟弱」，說一套、做一套。

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