無人機統籌預算 國民黨批違法喊全凍結

立法院將針對今年度中央政府總預算案進行第二輪協商，國民黨立法院黨團原提案要求暫緩實施行政院匡列四四二億元公務預算的「無⼈載具產業發展統籌型計畫」，並減列全數預算，昨晚表示，決定將提案修改為「全數凍結」，經立法院會同意後，始得動支，同時要求行政院必須補齊法定程序。

國民黨團強調，行政院「無人載具統籌型計畫」未經核定即違法偷跑，國民黨團嚴守法治底線，立場絕不妥協。

對於行政院批評國民黨刪除所有無人機相關預算，國民黨團駁斥，行政院違法編列預算在先，卻甩鍋在野黨。

國民黨團指出，針對綠營抹黑「刪光無人機預算」，完全與事實不符。事實上，今年度各部會編列的無人機常態預算高達一九二億八四四六萬元，而本次要求凍結的違法「統籌計畫」，今年度編列數僅約八十四億元，這證明即便凍結此計畫，各部會仍有近二百億元預算可執行業務，何來沒錢之說？政院的指控根本是惡意造謠。

國民黨團表示，「凍結」是為人民看緊荷包。國民黨團已率先提出規模達二千四百億元的無人機專法草案，六倍於行政院違法編列的預算，力挺產業的決心無庸置疑；呼籲行政院依法行政，盡速補正相關成本效益評估，並配合立院專法審查，才是解凍預算、推動無人機產業自主正途。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨嘴巴說要支持無人機產業，但是實際行動就是把預算砍掉。民進黨立委林俊憲表示，國民黨吃相真的很難看，刪減無人機預算，就是要等自己的無人機條例通過後，再大言不慚地邀功；那麼多跨年度計畫，怎麼就沒看到國民黨提專法？「說穿了就是要搶功勞」。