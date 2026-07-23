冷眼集／戰時如何連網才是重點 網路受阻演練只做半套

聯合報／ 本報記者馬瑞璿

二○二六城鎮韌性防空演習，首度將「行動網路受阻」列為演練項目，演習尚未開始已引發不少民怨。將通訊韌性列為演習科目不是問題，問題在於這次演練只做半套，而非行動基地台停止運作後，打開低軌衛星，測試全民能否順利連接衛星通訊，確保通訊暢通。

不過，目前台灣在整體技術上還演練不到後半段；但既然無法完整實施，為演練而演練，既收不到演練之效，反而徒增困擾。

台灣對內、對外通訊暢通無阻，一是仰賴4Ｇ、5Ｇ基地台人口覆蓋率超過百分之九十九，民眾走到哪裡，都有非常方便的行動通訊網路；二是因為台灣位於地緣、國際網路樞紐地位，對外海纜密度高，聯外通訊暢通。

一旦戰爭開打，民眾首先要面對的就是通訊基礎設施被破壞。當通訊不順暢時，民眾如何冷靜自持，甚至想辦法連上網路，確保能夠隨時收到正確消息、而非道聽途說，極為重要。

幾年前，數發部即引進OneWeb低軌衛星與ＳＥＳ中軌衛星，目的是在強化全台重大災害時的通訊韌性與緊急應變網絡。不過，這套網絡，目前只提供政府指揮體系做緊急應變使用，並未普及一般民眾。

而民間商用版的低軌衛星通訊服務，雖然還沒正式開始營運，但中華電信、遠傳電信也積極跟國際業者合作，正在建置中。

既然要演練，政府應該模擬的是戰爭時、行動基地台全面斷網，民眾如何在第一時間連接上網、或者透過政府平台獲得國家提供的正確資訊，而不是「只演練行動網路受阻」。只演練半套，不僅沒有意義，而且擾民，這也是民意反彈的原因。

政府下次要演練相關項目時，應該先考慮台灣整體的通訊建置情況。如果現在低軌衛星只先布建給政府指揮體系，可以先讓指揮體系做演練即可，待民間商用低軌衛星通訊普及之後，再讓民眾一同參與，才能讓民眾明確知道，斷訊時，自己該運用什麼樣的方式連線上網、通訊暢通，發揮真正的演練效果。

遠傳電信

延伸閱讀

台灣首度「降速演練」 國安人士：借鏡國際經驗

城鎮韌性演習首納行動網路降速 110、119不受影響

府：網路降速演習 不是斷網

演練手機降速30分 學者：民眾可思考隱蔽與聯繫方式

相關新聞

已比去年同期多6倍 道安網怠於更新 毒駕死傷數只登錄到4月

毒駕猖獗，今年一至四月全國毒駕事故已造成九人死亡、一六四人受傷，死傷數是去年同期廿八人的六倍以上。卅歲張姓男子今年六月吸食安非他命後駕車，遇警攔查拒檢逃逸，張在桃園市區逃竄六公里，最後在敏盛醫院前撞死兩名路人，自己也傷重不治，一場事故奪走三條人命。

國民黨批斷網演練「測人民忍耐力 非通訊韌性」

二○二六城鎮韌性防空演習八月登場，今年首度演練行動網路受阻，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天公布「行動網路降速演練」完整指引，提醒民眾演習的卅分鐘時間內，切勿使用手機處理重要工作，以降低相關影響。

網路受阻演練 政院：不影響救援、醫療、交通與金融

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天表示，配合「二○二六城鎮韌性防空演習」，將於八月中旬針對行動網路使用受限之情境實施「行動網路降速演練」，測試通訊系統於極端狀況下之應變能力與韌性。

冷眼集／戰時如何連網才是重點 網路受阻演練只做半套

二○二六城鎮韌性防空演習，首度將「行動網路受阻」列為演練項目，演習尚未開始已引發不少民怨。將通訊韌性列為演習科目不是問題，問題在於這次演練只做半套，而非行動基地台停止運作後，打開低軌衛星，測試全民能否順利連接衛星通訊，確保通訊暢通。

無人機統籌預算 國民黨批違法喊全凍結

立法院將針對今年度中央政府總預算案進行第二輪協商，國民黨立法院黨團原提案要求暫緩實施行政院匡列四四二億元公務預算的「無⼈載具產業發展統籌型計畫」，並減列全數預算，昨晚表示，決定將提案修改為「全數凍結」，經立法院會同意後，始得動支，同時要求行政院必須補齊法定程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。