冷眼集／戰時如何連網才是重點 網路受阻演練只做半套

二○二六城鎮韌性防空演習，首度將「行動網路受阻」列為演練項目，演習尚未開始已引發不少民怨。將通訊韌性列為演習科目不是問題，問題在於這次演練只做半套，而非行動基地台停止運作後，打開低軌衛星，測試全民能否順利連接衛星通訊，確保通訊暢通。

不過，目前台灣在整體技術上還演練不到後半段；但既然無法完整實施，為演練而演練，既收不到演練之效，反而徒增困擾。

台灣對內、對外通訊暢通無阻，一是仰賴4Ｇ、5Ｇ基地台人口覆蓋率超過百分之九十九，民眾走到哪裡，都有非常方便的行動通訊網路；二是因為台灣位於地緣、國際網路樞紐地位，對外海纜密度高，聯外通訊暢通。

一旦戰爭開打，民眾首先要面對的就是通訊基礎設施被破壞。當通訊不順暢時，民眾如何冷靜自持，甚至想辦法連上網路，確保能夠隨時收到正確消息、而非道聽途說，極為重要。

幾年前，數發部即引進OneWeb低軌衛星與ＳＥＳ中軌衛星，目的是在強化全台重大災害時的通訊韌性與緊急應變網絡。不過，這套網絡，目前只提供政府指揮體系做緊急應變使用，並未普及一般民眾。

而民間商用版的低軌衛星通訊服務，雖然還沒正式開始營運，但中華電信、遠傳電信也積極跟國際業者合作，正在建置中。

既然要演練，政府應該模擬的是戰爭時、行動基地台全面斷網，民眾如何在第一時間連接上網、或者透過政府平台獲得國家提供的正確資訊，而不是「只演練行動網路受阻」。只演練半套，不僅沒有意義，而且擾民，這也是民意反彈的原因。

政府下次要演練相關項目時，應該先考慮台灣整體的通訊建置情況。如果現在低軌衛星只先布建給政府指揮體系，可以先讓指揮體系做演練即可，待民間商用低軌衛星通訊普及之後，再讓民眾一同參與，才能讓民眾明確知道，斷訊時，自己該運用什麼樣的方式連線上網、通訊暢通，發揮真正的演練效果。