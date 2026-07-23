網路受阻演練 政院：不影響救援、醫療、交通與金融

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天表示，配合「二○二六城鎮韌性防空演習」，將於八月中旬針對行動網路使用受限之情境實施「行動網路降速演練」，測試通訊系統於極端狀況下之應變能力與韌性。

降速演練分為中部與北部兩區進行，實施時間為十日及十三日下午，均為二時卅分至三時（卅分鐘），各區演練時程與涵蓋範圍如下：中部涵蓋區域包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣；北部涵蓋區域包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

此項演練引發外界質疑，行政院發言人李慧芝指出，過去無論是颱風造成基地台受損，或是海纜遭破壞，都曾讓台灣通訊中斷、受阻，為防範未然，政府參考國際作法，驗證政府在網路受阻時能否穩定運作，但演習期間緊急救援、醫療、交通與金融運作等重要服務不受影響，政府會同步監控，確保治安與民生運作無虞，盼建立通訊備援觀念。

李慧芝提醒，民眾遇到需要跟家人聯絡時，可使用固網、切換Wi-Fi或改打市內電話，或是改發文字簡訊，最容易順利傳送，也建議下載「消防防災ｅ點通」App，儲存避難離線地圖。