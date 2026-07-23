國民黨批斷網演練「測人民忍耐力 非通訊韌性」

二○二六城鎮韌性防空演習八月登場，今年首度演練行動網路受阻，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天公布「行動網路降速演練」完整指引，提醒民眾演習的卅分鐘時間內，切勿使用手機處理重要工作，以降低相關影響。

ＮＣＣ提醒民眾，如有重要上網需求，建議提前或延後辦理，並預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，以避免影響自身權益，並建議民眾使用室內固定網路、減少非必要上網。

ＮＣＣ強調，演練僅限於行動數據上網傳輸速度，一般語音通話（包含一一○與一一九緊急報案電話）、文字簡訊及災防告警細胞廣播（ＣＢＳ）訊息接收功能均保持正常運作。

針對ＮＣＣ公布行動降速演習指引，國民黨立委葛如鈞表示，民主國家沒有案例是透過限縮百萬人的行動連線來測試通訊韌性，政府應公開配套措施。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍也說，ＮＣＣ至今講不清楚「斷網」的法源依據為何，讓人懷疑只是自欺欺人的政治作秀。

葛如鈞表示，ＮＣＣ的指引證實此次演習絕非「民眾幾乎無感」，也代表政府知道降速可能影響工作、交易及日常安全；提醒民眾準備離線資料可以理解，但是政府把網路降速後，配套若只是叫人民「不要用」，等於把演習的成本與風險轉嫁給人民。他說，如果演習成功的前提是大家卅分鐘不要上網，那測的是人民的忍耐力，而非國家的通訊韌性。

葛如鈞說，民主國家沒有任何案例是透過限縮百萬人的行動連線在測試通訊韌性，總統府的說法是指鹿為馬，多數國家都是在模擬環境或受限條件下測試；如果有任何一個國家曾經做過同等規模的斷網、降速演習，請政府舉出，否則就是在愚弄人民、沒有誠信。

葛如鈞指出，若行政單位必然要做，那ＮＣＣ至少應先公開降速的技術定義、演習成敗標準，以及醫療、警消、金融、交通、長照、物聯網與避難資訊的保障措施，同時說明固網及公共網路能否承受流量轉移，並建立即時監控、異常中止、快速復原與民眾通報機制；在配套與風險評估公開以前，他主張暫緩影響一般用戶部分，改用測試門號、限定基地台或自願參與方式進行。

陳清龍表示，不反對透過演習強化國防韌性，但是ＮＣＣ至今講不清楚「斷網」的法源依據為何？演習到底要驗證什麼？成功的標準又在哪裡？而此次演習刻意把南部排除在外，ＮＣＣ的理由竟然是「怕影響股市」，如果真的發生戰爭，難道敵人還會先挑股市有沒有開盤？