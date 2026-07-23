已比去年同期多6倍 道安網怠於更新 毒駕死傷數只登錄到4月

毒駕猖獗，今年一至四月全國毒駕事故已造成九人死亡、一六四人受傷，死傷數是去年同期廿八人的六倍以上。卅歲張姓男子今年六月吸食安非他命後駕車，遇警攔查拒檢逃逸，張在桃園市區逃竄六公里，最後在敏盛醫院前撞死兩名路人，自己也傷重不治，一場事故奪走三條人命。

根據交通部道安委員會統計，一月毒駕肇事造成四死、五十三傷，二月雖無人死亡，仍有廿五人受傷，三月釀兩死四十八傷，四月再添三死四十傷。相較去年同期，今年死亡增加七人、受傷增加一四○人，除二月外，其餘三個月都發生死亡事故。

警政署統計，今年一月至五月毒駕共有六七三○件，相較去年同期二三九九件暴增。由於道安會要求相關單位發布交通事故統計數字，必須以道安網公布為準，但該網站數據怠於更新，目前披露的毒駕事故死傷數字，還停留在一月至四月。

桃園張姓男子今年六月駕車行經桃園區春日路，因行車不穩遭警方注意，他拒絕停車受檢，沿途蛇行、闖紅燈逃逸，最後在敏盛醫院前失控，撞上兩名正在路口等候號誌、剛結束就醫及探病的男子；兩名路人送醫不治，張也因傷重死亡，檢驗呈安非他命陽性反應。