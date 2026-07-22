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藍擬凍結無人載具統籌型計畫 政院憂衝擊非紅供應鏈

中央社／ 台北22日電

國民黨立法院黨團決定全數凍結行政院今年度「無人載具產業發展統籌型計畫」經費，待經立法院同意後，始得動支。行政院今天表示，若今年度業務須待下個會期解凍後才能執行，恐衝擊產業界拓展非紅供應鏈，也勢必嚴重影響政府施政的延續性與公共服務品質。

行政院訂定為期6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨團原揚言刪除今年度預算，最終決定將提案修改為「全數凍結」，經立法院同意後，始得動支，並要求行政院補齊法定程序。

行政院發言人李慧芝晚間對記者表示，中央政府民國116年度總預算案，預計8月底就須依法送交立法院審議，立法院下個會期理應開始審議新年度預算，若115年度的各項業務也必須在下個會期等待個別解凍後才能執行，在分秒必爭的國際競爭環境之下，不只產業界拓展非紅供應鏈將受衝擊，更勢必嚴重影響政府施政的延續性與公共服務品質。

李慧芝說，尤其救災應變與執法蒐證高度仰賴設備與技術的更新，相關預算若遭到凍結，搜救與執法的效能更恐將停滯不前，進一步影響民眾生命與財產安全。

她表示，行政院相關預算的編列及執行均依法行政、合法合規，也尊重立法院依法監督政府的職權，但攸關公共安全、災害防救、交通建設、農業發展及國土保育等預算，仍盼立法院能本於專業、理性儘速完成審議。

政院 李慧芝 中央

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