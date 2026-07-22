批政院違法偷跑無人機預算 國民黨團改「全數凍結」立院同意才解凍

國民黨立法院黨團今晚表示，針對行政院「無人載具統籌型計畫」未經核定即違法偷跑，決定將提案修改為「全數凍結」，經立法院院會同意後，始得動支，同時要求行政院必須補齊法定程序。守法是政府的義務，不是權利，國民黨團嚴守法治底線，立場絕不妥協。

國民黨團指出，針對綠營抹黑「刪光無人機預算」，完全與事實不符。事實上，民國115年度各部會編列的無人機常態預算高達192億8446萬元，而本次要求凍結的違法「統籌計畫」115年度編列數僅約84億元。這證明即便凍結此計畫，各部會仍有近200億元預算可執行業務，何來沒錢之說？政院的指控根本是惡意造謠。

國民黨團表示，「凍結」是為人民看緊荷包。國民黨團已率先提出規模達2400億元的無人機專法草案，6倍於行政院違法編列的預算，力挺產業的決心無庸置疑。呼籲行政院依法行政，盡速補正相關成本效益評估，並配合立院專法審查，才是解凍預算、推動無人機產業自主的正途。