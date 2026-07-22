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網傳ART大幅放寬農藥標準 政院：與事實不符勿斷章取義

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影

近日網路流傳政府配合台美貿易協定（ART），大幅放寬38種農藥、174項農產品農藥殘留標準，且承諾農藥殘留容許量（MRL）一律採認美國標準，行政院說，相關說法與事實不符，政府以台灣標準為優先，或參考食品法典委員會（Codex）標準，若未訂才參考美國標準。

台美2月簽署對等貿易協定（ART），行政院發言人李慧芝指出，ART條文並未要求台灣全面採認美國農藥殘留標準，引用相關條文勿刻意斷章取義。

李慧芝指出，ART第3.3節第59條有其適用前提，凡我國有自行訂定農藥殘留容許量（MRL）標準者，均持續適用我國既有標準，若我國尚未建立特定農藥殘留容許量標準時，依「食品法典委員會（Codex）」或美國所訂標準。

李慧芝表示，即我國仍可依國內法治程序自行訂定標準，以我國標準為優先，在實務上倘我國尚未訂有標準，則可優先參考Codex標準，倘Codex未訂標準才會參考美國標準，絕非外界所稱「全面採認美國標準」。

此外，李慧芝提到，農藥殘留標準的修正均依我國法定程序辦理，與ART無關。食藥署每年均定期檢討農藥殘留容許量標準，約辦理2至3次修正，主要係因應國內農業實際用藥需求，並依據優良農業操作規範（GAP）、田間殘留試驗數據、國人膳食暴露量及毒理風險評估等科學證據進行審查。

她說，所有修正案均須經專家會議審議，並與農業部充分研商後，依法完成公告程序，絕非直接援用美國或其他國家標準，更不會因ART而改變我國既有的審查及評估機制。

最後，李慧芝強調，政府始終以國人健康為最高原則，絕不因貿易談判犧牲食品安全。政府訂定及修正農藥殘留容許量標準，一向秉持科學實證、風險評估及公開透明原則，所有標準均須經嚴謹的專業審查程序把關，以維護國人食品安全與健康，請民眾勿輕信未經查證的網路訊息，以免造成不必要的誤解與恐慌。

行政院 農藥殘留 李慧芝

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