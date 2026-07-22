國民年金法修正 調升給付額度條文擬送黨團協商

立法院衛環委員會審查國民年金法部分條文修正草案，刪除強制配偶代繳保費及罰鍰規定。不過調高給付額度相關條文，因各立委與黨團提案額度不同，擬保留送協商；其它條文將擇期繼續審查。

行政院會今年1月通過國民年金法部分條文修正草案，擬調高給付，同時新增消費者物價指數（CPI）達到3%調整機制，並刪除強制配偶替被保險人繳納保費規範，以消除懲罰婚姻疑義。

立法院社會福利及衛生環境委員會3月19日首次安排國民年金法部分條文修正草案逐條審查，當時已通過刪除強制配偶代繳保費及罰鍰相關規定。

衛環委員會今天繼續審查國民年金法部分條文修正草案。其中通過增訂，被保險人因經濟困難或其他特殊情形無力繳納未繳款利息時，得予減徵或免徵。

給付額度關鍵條文第54之1條原規定，自民國101年元旦起，老年年金給付加計金額、老年基本保證年金等，調整為新台幣3500元，身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金金額，調整為新台幣4700元。

行政院所提修法版本將前項金額調高至5000元，身心障礙年金則調高至6715元；並除原有4年調整機制外，新增規定，主管機關應每2年檢討一次，且於消費者物價指數較前次調整成長率達3%時，應即時公告調整。

不過對於此條文，國民黨、民進黨、民眾黨立委或黨團皆提案不同版本，部分版本金額比照行政院，但提出不同調整機制；另有版本分別將老年基本保證年金上調至6000元至8000元不等、身心障礙基本保證年金上調至8000元至1萬2000元不等。

對於提高調幅，衛生福利部次長呂建德表示，若將基本金額調到5000元，八大津貼增加支出是860億元；若調到6000元，總支出會增加到1032億元，恐影響老農津貼等社會福利津貼預算。

會議主席盧縣一裁示，因提案多、金額差異大，因此此條文與給付規定、請領規定、身心障礙年金給付規定、經費負擔比例與政府補助來源等相關條文，一併保留送黨團協商。

不過因審查至第39條時已屆會議時間，盧縣一裁示散會，保留條文尚未審查完竣，另擇期繼續審查。