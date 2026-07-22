網傳全面採認美國農藥標準 政院澄清「優先適用我國既有標準」

針對網路流傳「政府配合台美對等貿易協定（ART），大幅放寬38種農藥、174項農產品農藥殘留標準」及「台灣已承諾農藥殘留容許量（MRL）一律採認美國標準」等說法，行政院發言人李慧芝22日表示，相關內容與事實不符，政府並未因ART全面採認美國農藥殘留標準。

李慧芝指出，ART條文並未要求台灣全面採認美國農藥殘留標準，外界引用相關條文時不應刻意斷章取義。依ART第3.3節第59條規定，若我國已有訂定農藥殘留容許量（MRL）標準，仍持續適用我國既有標準；若我國尚未建立特定農藥殘留標準，則依食品法典委員會（Codex）或美國所訂標準辦理。

她強調，我國仍可依國內法治程序自行訂定標準，且以我國標準為優先。實務上，若國內尚未訂有相關標準，將優先參考Codex標準，僅在Codex未訂標準時，才會參考美國標準，並非外界所稱「全面採認美國標準」。

李慧芝表示，農藥殘留標準的修正均依我國既有法定程序辦理，與ART無關。食品藥物管理署每年均定期檢討農藥殘留容許量標準，約辦理2至3次修正，主要是因應國內農業實際用藥需求，並依據優良農業操作規範（GAP）、田間殘留試驗數據、國人膳食暴露量及毒理風險評估等科學證據進行審查。

她指出，所有標準修正案均須經專家會議審議，並與農業部充分研商後，依法完成公告程序，不會直接援用美國或其他國家標準，也不會因ART改變既有審查及評估機制。

行政院強調，政府訂定及調整農藥殘留容許量標準，始終秉持科學實證、風險評估及公開透明原則，所有標準均須經嚴謹專業審查程序把關，以維護國人食品安全與健康。

行政院表示，政府不會因任何貿易談判降低食品安全標準或犧牲國人健康，也呼籲民眾勿輕信未經查證的網路訊息，以避免造成不必要誤解與恐慌。