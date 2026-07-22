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林孝庭新作揭李登輝曾致函老布希 兩國論可溯及1990年

中央社／ 記者楊堯茹台北22日電

胡佛研究所學者林孝庭新書「台灣的李登輝時代」正式發表。林孝庭找出史料指出，李登輝在1990年已表達「中華民國在台灣」，另一面就是「中華人民共和國在大陸」，務實處理兩岸關係，相信改善兩岸關係與台灣外交空間並行不悖；外交部林佳龍說，李登輝分三層次重塑台灣，開展民主轉型關鍵時刻。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭新作「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」今天舉行發表會；外交部長林佳龍、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝、李登輝基金會董事長李安妮、亞太和平基金會董事長許信良、國史館長陳儀深等人與會。

林孝庭爬梳多國解密文件、駐台外交官電報以及口述訪談歷史，透過歷史資料重新檢視台灣民主化歷程。他致詞時表示，故總統李登輝在1980年代晚期擔任副總統時，對台灣的兩岸及對外關係、國民黨如何對待兩岸及對外關係，就已跟其他政治強人不同，因此到了1990年代擔任總統，也是一種延續。

李登輝於1990年初期設立國統綱領，林孝庭認為，這是李登輝作為學者的堅持，或者一種理想性藍圖，「李登輝當時真的相信，改善兩岸關係跟拓展台灣的國際生存空間並行不悖」，也曾派員到東西德訪問。

針對兩國論延伸到兩岸互不隸屬，林孝庭特別提到，李登輝於1990年寫了一封信給時任美國總統老布希（George H. W. Bush），信上頭寫「...the Republicof China on Taiwan will as always continue to work withyou.（中華民國在台灣將與美國持續合作）」，「中華民國在台灣」概念就已表達出來，而非到1999年提出的「特殊國與國關係」。

林孝庭說，李登輝當時手上未握有完整權力，要如何務實處理兩岸關係。「中華民國在台灣」的另一面就是「中華人民共和國在大陸」，這概念早在1980年代晚期、1990年初期就已經在李登輝心裡生根。

寫推薦語的林佳龍致詞時，以參與野百合學運的反抗者，到作為李登輝政府國安幕僚的追隨者的親身經歷，形容與李登輝的交集。林佳龍回憶，李登輝很厲害能接受反抗者的主張，開展台灣民主轉型的最關鍵時刻。

林佳龍表示，李登輝對台灣的重塑分三層，分別是權力基礎、國家認同以及國際位置，台灣如今有主體性是因為經過權力重塑，而非冷戰強權或國際承認，而國際位置重塑則與國力成長有關，民主、自由、人權等普世價值讓台灣與世界同行，中共沒有自信才會需要與各國發表一中原則的共同聲明。

林佳龍說，台灣走得出去，最近在臉書透露6月赴德國柏林訪問，「1949年之後沒有一個台灣外長有辦法」，原因是台灣已經是大家尊敬、喜愛的台灣。

李登輝擔任總統時，亞太和平基金會董事長許信良時任民進黨主席。他說，李登輝崛起是因故總統蔣經國的私心，蔣經國討厭地方派系，因此讓當時是專業官僚的李登輝成為台籍政治明星，作為前副總統謝東閔等人的平衡，實際上是要慢慢培養兒子接班，但命運就這樣走，所以才說是天命，也是意外。

「台灣的李登輝時代」一書能出版，有賴兩蔣、李登輝檔案的解密與捐贈國史館。

國史館長陳儀深指出，國史館有這麼多兩蔣資料是歷史使然，有李登輝的資料是因自己與李安妮信任的關係，都不是因為制度；台灣應該學習美國和韓國，對於元首檔案有制度化管理，比如說國家級的總統檔案館，及個別總統的圖書館，期望有一天台灣也能將國家檔案法制化。

李登輝 外交部 林佳龍

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