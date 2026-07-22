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林佳龍談「李登輝3大重塑」：台灣有無他差很大 當年一句話難忘至今

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者黃婉婷／攝影
外交部長林佳龍。記者黃婉婷／攝影

外交部長林佳龍22日評論已故前總統李登輝時指出，李登輝重塑了台灣，包括重塑台灣權力基礎、國家認同及國際位置。他提到，台灣不是被退出聯合國，而是蔣介石政權被趕出，因此聯合國第2758號決議沒有一個字提到台灣。

史丹佛大學胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭新作「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」今日發表，由蓋亞文化出版。李登輝女兒、李登輝基金會董事長李安妮和女婿賴國洲、前總統府秘書長黃昆輝、國史館館長陳儀深、外交部長林佳龍、前國策顧問尤清、和碩科技董事長童子賢、國防部前副部長徐衍璞等人均與會。

林佳龍致詞時回憶，他跟李登輝的交集從野百合學運開始，是反抗者關係，但李很厲害，能接受反抗主張，開始台灣民主轉型關鍵時刻，而他出身學者，也曾研究和訪問李登輝，李登輝曾講過，「為了台灣，要想我不是我的我」，這些話至今餘音繞樑，直到1998年李登輝請核心幕僚張榮豐邀他到國安會做核心幕僚，他便成為追隨者。

林佳龍指出，台灣有李登輝或沒有李登輝，差別很大，李登輝重塑台灣如書中所述，包括重塑台灣權力基礎、國家認同、國際位置。第一層重塑是讓國民主權成為台灣政府取得權力的基礎，即讓統治正當性來自於人民，第二層是台灣因大中國意識，無法長出具主體性的認同，如今已經可以讓多元認同在台灣自由生長。

林佳龍表示，第三層是台灣國際位置重塑。台灣過去是外國的棋子，李登輝常說「民之所欲，常在我心」，從外交到兩岸，讓台灣變成有主體性；他說，其實不是台灣被退出聯合國，是蔣介石政權被趕出，因此聯合國第2758號決議沒有一個字提到台灣，這是美國國務院官方解釋。

林佳龍認為，「台灣就是台灣」，台灣國際位置重塑也與國力增長有關，即使中共再怎麼打壓，台灣的民主自由、人權普世價值可以跟世界同行。他提及自己近日前往德國柏林，是1949年後首位前往柏林的台灣外交部長，因為台灣已經世界喜愛的台灣。

林佳龍提到自己推動「總合外交」，民主自由是人民的生活方式，不能被沒收，而半導體、AI、資通訊讓台灣成為不可或缺的夥伴，可以立足台灣，布局全球，勇敢自信與世界同行。

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