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【重磅快評】降速或降智 NCC指引可以多任性？

聯合報／ 主筆室
行動斷網示意圖。圖／AI生成
行動斷網示意圖。圖／AI生成

如果不是NCC白紙黑字公布的「行動網路降速演練」官方指引，很多人恐怕還以為這是哪一則網路反串。

2026城鎮韌性防空演習將於8月10日、13日登場，屆時將首度演練行動網路受阻、降速等「行動斷網」情形，手機將僅剩收發簡訊、撥打語音通話的基本功能，屆時社群平台、影音串流、APP等也會出現延遲或無法使用情形。NCC今天公布完整指引，建議民眾演習期間「勿用手機處理重要工作」、「使用固定網路，減少非必要上網」，若有重要需求，最好提前完成資料下載、線上交易或行動支付。

乍看很貼心，細讀卻驚心。一個主管通訊的政府機關，面對可能發生的網路降速情況，提出的解方竟然不是確保服務不中斷，而是要求全民「自己配合、自己避開、自己承擔」。這到底是演練城鎮韌性，還是考驗人民耐性？

數位時代分秒必爭，手機已是工作平台與生活工具。上班族回客戶、外送員接單、司機靠派遣、老闆行動辦公，NCC一句「勿用手機處理重要工作」，聽起來輕描淡寫，卻暴露決策者對數位年代的理解仍停留在過去的類比思維。

更令人哭笑不得的是，NCC建議「改用固定網路」，試問有多少通勤族、業務員、攤商外出時能隨時切換？這種建議，彷彿交通壅塞叫大家改搭直升機、沒飯吃問「何不食肉糜」，理論上沒有錯，卻與現實處於平行時空。

最荒謬的是，「演練期間如有重要上網需求，建議提前或延後辦理」，問題是，誰有資格替人民定義什麼是「重要上網需求」？國際客戶的業務可以接受提前或延後辦理嗎？醫療掛號、銀行轉帳、即時支付、外送接單等難以預測的即時需求，政府要求人民都事先精準預測，最後再把所有責任推回民眾身上。

許多人質疑，網路降速演習只針對北部和中部等14個縣市，南部縣市卻不必演練？NCC主秘溫俊瑜指出，南部演習時間在早上10點，擔心屆時將影響使用手機交易股票的投資人，所以此次不降速。換言之，同樣是城鎮韌性演習，若會影響股市交易就可以例外，卻要求北中部民眾自行忍受降速，演習雙標更令人質疑究竟會有多少實戰效果。

真正的韌性，應該是系統出了問題，人民依然能正常生活；而不是系統可能降速，就要求人民先忍耐度日。賴政府號稱「行動創新AI內閣」，不斷鼓吹民眾電子化服務，如今遇到演練，第一時間卻不是證明系統承受得住，而是呼籲大家少用手機，這不是展現政府韌性，而是變相承認系統禁不起考驗。

演練應測試極端情境下，政府如何維持民眾最基本的日常生活所需，而不是全都暫停，否則就像醫院演練急診只要求病人不要來掛號、交通演練要求大家別開車；如此演練得出的數據將毫無意義，真正需要演練的，恐怕不是全民的數位韌性，而是政府面對問題的治理能力。

NCC或許認為，只是善意提醒，不必過度解讀。但當主管機關遇到挑戰，第一個想到的是降低需求，而不是提升能力，如果這就是政府口中的「數位韌性」，這才是最令人憂心之處，NCC的指引究竟是降速，還是降智？

NCC 網路

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演練手機降速30分 學者：民眾可思考隱蔽與聯繫方式

台灣首度「降速演練」 國安人士：借鏡國際經驗

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