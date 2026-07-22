國民黨團提案凍結經濟部「無人機計畫」預算 朝野看法交鋒

立法院國民黨團提案刪除經濟部2026年度「無人載具產業發展統籌計畫」全數預算。國民黨團說明，該計畫是在2026年度預算早已編列完成後，才正式獲行政院核定，已違反《預算法》規定。民進黨立委則認為，此舉恐重擊國內267家供應鏈業者，連帶衝擊救災無人機發展。

經濟部「無人載具產業發展統籌計畫」預算新台幣442億元，國民黨團今將提案修改為「全數凍結」，後續經立法院會同意後，始得動支，同時要求行政院必須補齊法定程序。

國民黨團說明，行政院六年期「無人載具產業發展統籌型計畫」，是在2026年度預算早已編列完成後，才正式獲行政院核定。此舉已違反《預算法》第34條及行政院自身的規定—依法，新興重大計畫必須先完成成本效益分析、替代方案評估及核定程序後，方能編列預算。

國民黨團表示，他們已提出《國防自主無人載具科技發展及採購條例》草案，匡列預算規模高達2,400億元，是「無人載具產業發展統籌型計畫」442億元的六倍，並且具備最完整的法制架構，精準涵蓋國內科技優勢、在地採購、國產化需求、供應鏈安全、人才培育及產業扶植。

屬於外交國防委員會的民進黨立委林楚茵表示，若刪除經濟部「無人載具產業發展統籌計畫」，將重創地方產業發展。台灣正處於搶進國際供應鏈的關鍵時刻，尤其去年出口歐洲大幅成長，今年第1季出口量更已超越去年全年，其中台中更具備完整的製造與零組件產業鏈。

林楚茵提到，上周委員會聯席審查各版本無人機條例，傳出北京對台無人機發展下達「以民代軍、期程彈性拖延、讓台灣錯失非紅供應鏈」等三項指導棋。

林楚茵質疑，國民黨團先前刪除軍用無人機預算時，聲稱政府應以發展民用無人機為主，如今卻連經濟部的民用統籌計畫也痛下殺手，理由前後矛盾，是否正依循北京指示，步步摧毀台灣無人機產業。

林楚茵分析，中國大陸目前壟斷全球約八成無人機市場，但美國等民主國家因資安疑慮，正積極尋找安全可信的非紅供應鏈。她呼籲國民黨團切勿一再拖延刪除預算，傷害本土業者與台灣產業未來。