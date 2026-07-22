潘孟安23日陪監委被提名人拜會韓國瑜 爭取支持

現任監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統賴清德6月間已提名新任監委人選。總統府今天表示，總統府秘書長潘孟安將於明天陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會立法院長韓國瑜，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意。

憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命。

現任監察委員任期將於今年7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於8月1日就職。

總統賴清德6月間提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠ElengTjaljimaraw等人擔任監委，盼打造人民的監察院。

總統府今天向媒體表示，潘孟安將於明天11時30分陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會立法院長韓國瑜，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意，讓監察院人事同意權順利完成，以維繫國家憲法機關正常運作。