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民進黨提案公開索資內容 沈伯洋贊同：與市民之鎚呼應

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市議會黨團提案呼籲北市府公開所有議員索資，台北市長參選人沈伯洋今也表示贊同。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨北市議會黨團提案呼籲北市府公開所有議員索資，台北市長參選人沈伯洋今也表示贊同。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨北市議會黨團提案呼籲北市府公開所有議員索資，台北市長參選人沈伯洋今也表示贊同，更與先前談及「市民之鎚」相互呼應，透過制度化整理及科技工具除減輕公務人員整理資料負擔，越公開、完整也能讓市民更容易掌握現況，讓公共討論建立在充分資訊基礎上。

沈伯洋提到，若既有資料能透過公開平台妥善保存、分類、整理，公務人員面對各類需求時，也能更快速找出所需內容，降低重複彙整所費時間與人力，未來也可思考導入AI等科技工具，協助整理過去二、三十年市政資料，透過平台讓市民更容易取得資訊、監督市政。

針對近日訪美成果，沈伯洋表示，短短一天已與18個不同城市的代表交流，討論城市降溫、樹木治理、公開透明及治安等議題，他提及，面對熱島效應各城市不僅建立植樹及移除樹木的SOP，也納入保險公司、樹木專家、申請者與都市規畫專業人員，形成完整規範，植樹政策更以三十年以上為規畫尺度值得參考。

沈伯洋表示，明天將前往華府，接續展開較多國會外交行程；完成相關交流後，在華府及紐約仍將回到市政治理主題，他將帶著台北面臨的問題，了解不同城市提出的獨特解方，希望把相關經驗帶回台北，讓台北變更好。

針對近日訪美成果，沈伯洋表示，短短一天已與18個不同城市的代表交流，討論城市降溫、樹木治理、公開透明及治安等議題。圖／沈伯洋競選辦公室提供
針對近日訪美成果，沈伯洋表示，短短一天已與18個不同城市的代表交流，討論城市降溫、樹木治理、公開透明及治安等議題。圖／沈伯洋競選辦公室提供

沈伯洋 民進黨 北市府 台北市選舉

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