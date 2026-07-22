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北市議會民進黨提案索資公開…藍白無意見付委 基層：無助於減壓

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近日索資議題引熱議，民進黨北市議會黨團今在議會大會黨團中提案，呼籲蔣市府建置議員公開索資平台，一讀會通過後將付委審查。記者胡經周／攝影
近日索資議題引熱議，民進黨北市議會黨團今在議會大會黨團中提案，呼籲蔣市府建置議員公開索資平台，一讀會通過後將付委審查。記者胡經周／攝影

近日索資議題引熱議，民進黨北市議會黨團今在議會大會黨團中提案，呼籲蔣市府建置議員公開索資平台，一讀會通過後將付委審查。不過基層公務員直言，多建置一個平台只會造成基層更多困擾，盼只要不報復索資、給予足夠時間，就是對公務人員最大減壓。議長戴錫欽說，如何滿足議員索資需求下避免基層壓力太大，是府會必須要面對問題，兩者應相互尊重。

民進黨議會黨團今提案要求市府建置「議員索資公開平台」內容提及盼能減輕公務人員行政負擔、建立市政資料庫提升行政效率、落實資訊公開保障市民知情權、避免資訊不對稱杜絕政治操作、建立公平一致的監督制度、落實數位治理打造智慧政府等訴求，而今天下午大會審議在場藍白議員均未表示意見，一讀會通過交付民政委員會審查。

今舉行記者會包含總召王閔生、議員簡舒培、洪健益、劉耀仁、鍾佩玲、顏若芳、陳慈慧等人出席，王表示，從上會期到現在，蔣市府不斷將索資當成政治工具攻擊特定議員，也因此下午大會將提案要求建置「議員公開索資平台」所有議員索資、市府回函只要不涉及個資、國家機密、營業秘密等依法不可公開事項，皆應全面公開。

議長戴錫欽表示，民政委員會若審查通過送回大會沒有意見就會專教市府研議，他認為府會間必須互相尊重，索資是議員行駛職權重要的權力，他不會過多限制，但如何適當滿足議員服務或問政需求同時給予基層公務員適當準備時間，範圍之內依法提供相關資訊，至於針對性或報復性索資則是不同層次的問題。

而基層公務員直言，現在市府公務員已經夠少了如果就要建置平台就要耗費人力，且問題只要有點不一樣準備答覆就會不同，內容也必須即時更新，這個時間點不需要再增加負擔；另一名公務員也說若建置公開平台，大家都看得到，「就是另外一個Threads」，到時候意見就會變得更雜亂更多，甚至還要另外發新聞稿說明，只要議員不要報復性索資，還有有給予適當時間，就是給公務員最大的減壓。

民進黨 北市 戴錫欽

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