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索資戰攻防…綠提案設「議員索資公開平台」 藍支持請市府研擬方案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右一）今天前往台北市議會國民黨團說明市府重大法案、議案，與議長戴錫欽（左二）、副議長葉林傳（左一）、市議員徐弘庭（右二）一起高呼國民黨團加油。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右一）今天前往台北市議會國民黨團說明市府重大法案、議案，與議長戴錫欽（左二）、副議長葉林傳（左一）、市議員徐弘庭（右二）一起高呼國民黨團加油。記者胡經周／攝影

索資攻防戰延燒，民進黨北市議會黨團提案市府建置「議員索資公開平台」；北市長蔣萬安今赴國民黨團說明重大法議案，黨團也在臨時動議討論索資公開平台議題。黨團書記長徐弘庭表示，索資平台部分，這方向黨團支持，只是細節包括資料庫、核決權限、不影響隱私權、法令等，由市府研擬方案。黨團不會有黨版提案。

徐弘庭表示，建置「議員索資公開平台」黨團大家都支持，只是細節部分，秘書處要怎麼樣做索資平台，其實最重要是資料庫（Database），包括這個資料庫裡有多少不需核決權限？也不影響隱私權？跟是否違反法令等？還有多少Data能放進去？原則上細節部分期待未來進入委員會審查，市府研擬一個方案出來。

媒體追問，黨團也會提案自己的黨團版本嗎？徐弘庭說，從技術上來說，並沒有黨版的問題，就是市府要來成立索資平台，如果有相關法令如自治條例等，才會有所謂政黨版本的問題出現。索資平台的細節，原則上由市府規畫、由市府專案報告，針對公開透明去建置索資平台，也不會有政黨之間的衝突問題。

徐弘庭說，儘管今天黨團並沒有討論說要支持、還是反對，但只要任何有助於索資、有助於民眾理解市政，這些都是民主程序，不會有人反對，所以大家反而比較關注細節部分，最後黨團結論很簡單，就是一個專案報告，把該匡列的部分講清楚，還有法令上的限制也釐清清楚，就可以開始運作。

議員 蔣萬安 徐弘庭 國民黨

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