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建議賴總統登太平島護主權？ 林佳龍：不是Yes or No的問題

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
太平島及南海議題再次引起關注，國民黨立委楊瓊瓔（圖左）追問外交部長林佳龍（圖右），有沒有建議賴清德總統登島宣示主權？林佳龍回應元首登島本來就是權力，但不是說 yes or no的問題。圖／截自國會頻道直播
太平島及南海議題再次引起關注，國民黨立委楊瓊瓔（圖左）追問外交部長林佳龍（圖右），有沒有建議賴清德總統登島宣示主權？林佳龍回應元首登島本來就是權力，但不是說 yes or no的問題。圖／截自國會頻道直播

南海仲裁10週年，太平島及南海議題再次引起關注，國民黨立委楊瓊瓔追問外交部長林佳龍，有沒有建議賴清德總統登島宣示主權？林佳龍回應元首登島本來就是權力，但不是說 yes or no的問題。最後經不住立委追問，林佳龍承認，沒有特別針對這個事情建議。

南海仲裁10週年，太平島及南海議題再次引起關注。對於南海仲裁案認定太平島是「礁」不是「島」，外交部長林佳龍今天強調「太平島當然是島」，也是中華民國國土的一部分。對於國際海洋法爭議，我方的四項原則依然有效，也反對任何沒有台灣參加的國際談判或協商。

林佳龍在回答國民黨立委楊瓊瓔的質詢時，我方的立場都寫在外交部網頁上，也有發新聞稿，其他國家如何宣示立場是對方的做法，但我方的立場沒有改變。

楊瓊瓔進一步追問，光在網站上宣示主權還不夠，陳水扁、馬英九兩位前總統都曾經登上太平島，林佳龍有沒有建議賴總統也登島宣示主權？

林佳龍回應會與相關單位持續會商，國安會針對這些問題也會協調。他強調「國家元首去(登島)本來就是我們的權力」，但什麼時候去、怎麼去？這都涉及到外交、地緣政治的通盤複雜關係「不是說yes or no的問題」。

楊瓊瓔繼續追問林佳龍究竟有沒有建議過賴總統？林一開始推說：這不是他個人建不建議，是國安系統要通盤考量。最後在楊瓊瓔的追問下，林佳龍承認「我沒有特別針對這個事情建議」，並補充這涉及到海巡署，還包括好幾個主管機關。

太平島 林佳龍 南海 南海仲裁 賴清德

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