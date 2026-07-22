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被藍議員質疑毒油案期間仍忙跑酒攤 陳時中：吃飯用餐 沒特別回應
毒油食安風暴延燒，國民黨北市議員李明賢接獲爆料指出，主責食安法修法的行政院政務委員陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解稱，這個時刻怎麼還會這麼悠閒。對此，陳時中辦公室指出，吃飯用餐，沒有特別回應。
李明賢今日發文質疑，陳時中身為督導食安業務的政務委員，居然有心思閒暇去趕酒攤，這也凸顯政院面對毒油事件掉以輕心、螺絲掉滿地，政務官若是應酬酒攤優先，實在失職，另有一種可能為陳時中被排除在此事件危機小組名單之外，或是陳時中並非卓揆的決策圈。
此文一出，網路呈現正反議論，有網友質疑「陳時中吃飯喬事」、「中央處理動作過慢」，也有網友認為「下班時間吃飯沒問題」、「應著重監督而非當跟蹤狗仔」、「太過牽拖」。
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