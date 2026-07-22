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立委肯定刑法加重毒駕罰責 對量刑意見不一、保留協商

中央社／ 台北22日電

行政院日前通過修法加重毒駕罰責，10年內再犯致死，最重可處無期徒刑，立法院司法及法制委員會今天排定審查此案。由於立委提案對量刑意見不一，召委、國民黨立委翁曉玲說，條文保留送交朝野協商。

行政院6月11日通過刑法第185條之3修正草案，全面加重毒駕罰責，未來毒駕刑期提升為5年以下有期徒刑、毒駕致重傷者處3年以上10年以下有期徒刑、毒駕致死處5年以上12年以下有期徒刑；10年內再犯致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

立法院司法及法制委員會邀法務部次長黃謀信等人列席，審查行政院及朝野立委所提中華民國刑法部分條文修正草案，共58案。

黃謀信報告指出，考量毒駕與酒駕行為本質惡害性不同，有就刑度為差異性規範的必要，以符合罪責相當原則；為避免行為人再犯風險，宜有沒收行為人所駕駛動力交通工具的規定，保障全體用路人安全。

國民黨立委林沛祥質詢表示，毒駕不是單純交通事故，是持續威脅全民生命安全的公共危機。他詢問今年1月到6月全國毒駕有多少件。黃謀信回復，從立法院修刑事訴訟法預防性羈押後至今，這2個月內全國毒駕4272件，其中依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）就有981件。

林沛祥說，肯定行政院提出修法，提高刑責、累犯加重及吊銷駕照後再犯加重、增加同車乘客責任等修法方向，但人民最在意的是毒駕撞死人，若依行政院版，第一次毒駕致死，最重沒有死刑，10年內再犯致死最高也只是無期徒刑，人民恐難以接受。

黃謀信表示，若毒駕者主觀上符合刑法上的直接故意或間接故意，「就是殺人罪，目前（刑法）271條最重就是死刑」；但這次修法要處理的是毒駕後致死亡或致重傷的情形，「是故意加過失的複合型行為」，若法定刑超過故意殺人罪，仍要考量罪責相當、比例原則與各法條衡平問題。

草案逐條討論時，民眾黨立委陳昭姿表示，喝酒本身不犯法，但吸毒是犯法的，毒駕當然要特別處理，主張加重毒駕致人死亡、重傷的刑度。翁曉玲說，毒駕、酒駕分開規範、處罰，她意見和法務部相近。

翁曉玲表示，這次立委提案中，對於量刑的意見不太一致，建議將條文保留，送交朝野協商。她並宣布刑法部分條文修正草案審查完竣，院會討論前，需交付黨團協商。

毒駕 翁曉玲 黃謀信

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