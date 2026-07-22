陳時中遭爆悠閒應酬跑「酒攤」白委：重宴飲輕正事成習慣應公開道歉

中聯毒油事件持續延燒，政務委員陳時中遭爆應酬跑「酒攤」，民眾黨立委陳昭姿今天表示，食安風暴造成人民惶恐不安，陳時中竟然還有心思跑酒攤，重宴飲輕正事早已成為習慣，這種「有權無責」的政務官完全不適任，陳時中應該公開道歉。

國民黨台北市議員李明賢今天在臉書發文指出，毒油風暴延燒三個多星期，對於毒油源頭為何、如何重拾食安信心，行政院始終拿不出說服人民的方法，然而陳時中負責督導食安、參與危機處理，居然被民眾目睹應酬跑「酒攤」，凸顯政府面對毒油事件掉以輕心、螺絲掉滿地。

針對陳時中應酬跑酒攤，陳昭姿受訪時說，食安風暴造成人民惶恐不安，陳時中竟然還有心思跑酒攤，只能說一點都不令人意外。陳時中熱愛交際應酬、歡唱飲酒早有前科，早在其擔任衛福部長時期就是這樣，過去類似爭議也是屢見不鮮，顯示「重宴飲輕正事」早就成為習慣。

陳昭姿說，陳時中早在2017年就宣稱要編列「至少50億元前瞻食安預算」，2019年也早已將苯駢芘列為重點管理，如今食安風暴籠罩，身為督導政委卻優先應酬傳杯換盞，「掌握大權、享有資源，出了事卻毫無責任」，這種有權無責的政務官根本完全不適任，督導食安的陳時中應該公開道歉。