南海仲裁10周年 林佳龍：太平島當然是島 是中華民國的國土

今年適逢南海仲裁10週年，太平島及南海議題再次引起關注。對於南海仲裁案認定太平島是「礁」不是「島」，外交部長林佳龍今天強調「太平島當然是島」，也是中華民國國土的一部分。對於國際海洋法爭議，我方的四項原則依然有效，也反對任何沒有台灣參加的國際談判或協商。

林佳龍今天赴立法院外交國防委員會針對南海主權與法律地位以及國際宣傳進行專案報告，對於南海仲裁案的審理過程沒有正式邀請我國參與，也從未徵詢我方意見，更認定太平島是「礁」不是「島」。

林佳龍在會前表示「太平島當然是島」，也是中華民國國土的一部分，對於國際海洋法方面不管是爭議或訴訟，我方也有發表「四點原則」和「五項行動」，希望積極促進和平解決爭議，以海洋科研、災難救助、相關地區發展，能夠擱置爭議，以和平的方式來共同發展。

他強調，我方反對任何台灣沒有參加的國際談判或是協商，至於其他特定島礁爭議，我方希望能秉持和平的原則，透過外交手段一起協商跟解決。

國民黨立委林倩綺質疑，外交部既然沒有改變立場，為何不以正式的新聞稿來重申我方的核心立場？她警告，在美日菲持續向國際宣傳南海仲裁的拘束力時，我方若不反應恐怕會被認為是同意南海仲裁的結果？

林佳龍說，10年前南海仲裁案是中國大陸與菲律賓之間，我方當然是利害關係人，所以當初表達了四點原則，如今也依然有效，並且用中英文呈現在外交部官網上。

林佳龍強調，太平島是島是事實，我方有些主張也希望以和平解決爭議，透過共同開發，海洋科學調研、人道援助、環境氣候等，用正面方式更積極主動表達台灣立場。也會更努力積極推動。

外交部在提交立法院的書面報告中重申南海議題「四點原則」：南海爭端應依據國際法及海洋法，包括「聯合國海洋法公約」，以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，並願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域和平與穩定，共同保護及開發南海資源。

外交部表示，根據四點原則，我方台灣持續透過捍衛漁權、參與多邊協商、科學合作、人道救援及鼓勵海洋法研究人才等5項做法，相關國家共同促進南海穩定。