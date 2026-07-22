韓國瑜允725上凱道 徐巧芯：以立法院長高度關心食安
台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道反毒油，蔣特別拜會立法院長韓國瑜，韓也允諾出席。對此，國民黨立委徐巧芯今表示，她非常感動、感謝，代表韓國瑜身為立法院長，以其高度關心（食品安全）這件事。
蔣萬安今天在臉書貼出與韓國瑜的合照，指出他特別拜會韓國瑜，希望將「食安法」修法排定為優先法案，並誠邀韓國瑜7月25日一起走上凱道，韓國瑜慨然允諾。
對此，徐巧芯今出席黨團大會前受訪時表示，立法院長本是中立的角色，但此次韓院長也沒有缺席，願意站出來跟在野黨一起上台，她非常感動以及感謝。這代表韓國瑜身為立法院長，以其高度同樣關心這件事情。
媒體詢問，民進黨台北市議員簡舒培再被爆出向台北市政府要求，提供過去5年採購影印紙的完整統計資料。徐巧芯說，這已經到了霸凌公務人員的程度，也就是說，所有資料的蒐集並不是為了查明真相，而是要作為後續對公務人員進行騷擾、施壓的工具，這和正常問政不同。
徐巧芯表示，立法委員依法行使職權，無論是質詢地方或中央政府，相關單位都應該配合、提供資料，這是正常的問政行為；但如果是不合理地霸凌公務人員，只是為了騷擾、干擾公務運作，那就不是問政而是霸凌，是在干擾公務人員執行職務。
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