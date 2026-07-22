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黃國昌稱食藥署長將下台 石崇良：沒有得到消息

中央社／ 台北22日電

中聯油脂案延燒，行政責任追究受關注。民眾黨主席黃國昌今天表示，自己聽說週五（24日）食藥署長姜至剛將下台。對此，衛福部長石崇良說，完全沒有得到這個消息。姜至剛本人則未正面回應去留問題。

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」（BaP）事件未歇，行政院長卓榮泰日前表示，對行政單位第一時間無法獲得完整資訊感到抱歉，強調會追究相關行政責任。

黃國昌上午接受廣播節目專訪表示，有關事件行政究責部分，他聽說，週五應該會先讓一個小官下台，且聽到的消息是姜至剛。

黃國昌說，此次食安事件，民眾黨立場非常清楚，要求卓榮泰下台負責、內閣全面改組，「這個是我們現在的態度」。這不是修法的問題，而是執行力問題，法律已經授權、國家又投入這麼多錢，做出來卻是這個樣子。發生事情沒有檢討自己，全部都在檢討別人，官員一個比一個傲慢。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請石崇良及相關部會就「致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制，行政法律究責、未來具體改進措施及期程等事宜」專題報告，並備質詢。

國民黨立委王育敏質詢時，詢問姜至剛去留問題。石崇良說，「我完全沒有得到這個消息」，食藥署目前最重要的責任是確保國人用油安全與食品安全，這是他們的責任，現階段持續做好食安把關工作。

針對外傳將卸任，姜至剛僅簡短表示，「還有很多事情要處理，我們會好好處理」，未正面回應。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，行政責任的追究，相信在事件落幕後，行政院會做通盤考量。現階段衛福部、食藥署要先將這次業者捅出的漏洞補齊，讓安全的食品重新回到架上。待制度補足後，再檢視過程中哪些人做不好、需要改進，尊重行政院的權責。（編輯：萬淑彰）

石崇良 食藥署 黃國昌

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