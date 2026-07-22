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藍黨團刪無人載具統籌型計畫 莊瑞雄酸：是因為鄭習握手？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨團幹事長莊瑞雄。記者劉懿萱／攝影
民進黨團幹事長莊瑞雄。記者劉懿萱／攝影

行政院規畫為期6年442億元預算的無人載具產業發展統籌型計畫，國民黨立法院黨團提案要求行政院暫緩實施，並減列今年度全數預算。民進黨團幹事長莊瑞雄說，國民黨嘴巴說要支持無人機產業，但是實際行動就是把預算砍掉，他不解為何國民黨要砍無人機預算，難道是國民黨主席鄭麗文去握了中國國家主席習近平的手？

莊瑞雄今出席黨團輿情記者會，被問及國民黨團提案減列今年度各部會無人載具相關預算，他說，國民黨嘴巴說要支持無人機產業，但是實際行動就是把預算砍掉。原本8年1.25兆元軍購特別條例，國民黨反對特別條例，認為要回歸年度預算，但擋不住民意壓力，提出3500億＋N，當天下午又變成3800億＋N，最後藍白聯手把特別條例變成7800億元。

莊瑞雄說，原本無人機的部分是3350億元，但最後8項最後只通過2項，國民黨千方百計要砍掉整個無人機，尤其是加強不對稱戰力的提升，他不知道是什麼原因，是鄭麗文握了習近平的手？他百思不得其解。

莊瑞雄強調，在野黨現在也要自己提無人機產業的相關法案，相信朝野都非常重視無人機產業，國人也樂於看到朝野合作，行政院預算有所不足也可以用追加或以特別條例的方式，期待在野黨如果真正認為要國防自主、提升不對稱戰力、發展在地化生產以及供應鏈，若也能製造出另外一個兆元產業，何樂而不為？

莊瑞雄 藍黨團 鄭麗文

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