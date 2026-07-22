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韓國瑜7/25將上凱道 綠：國會議長應中立

中央社／ 台北22日電

台北市長蔣萬安邀立法院長韓國瑜25日上凱道，並獲允諾出席。民進黨黨團幹事長莊瑞雄今天說，國會議長本應中立，但碰到黨的重大活動也要適時表態，「也有他不得已的地方」，朝野應聯手在國會理性討論食安法，把制度缺漏補齊。

中聯油脂案未歇，為強化食品安全衛生管理法修法內容，行政院昨天邀6直轄市代表，參與由行政院政務委員陳時中主持的法案審議討論，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都列席。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲及民進黨立委陳亭妃、鍾佳濱等人，上午舉行「中央地方攜手守護食安」記者會。

莊瑞雄表示，中央、地方各有所司，要共同守護人民食安健康，這次案件發現，企業良心非常重要，這次食安法修法，可以在立法院理性討論，如何真正對黑心企業產生嚇阻作用；只要碰到異常時，業者第一時間本來就要先通報，並進行預防性下架。

莊瑞雄說，明天行政院會通過食安法修法後，在野黨要提出再嚴苛的版本都可以，「比去上街頭好100倍」，不要假借著保護人民健康安全，就把大批人民找上街頭，這不是最好的方法，期待朝野能在國會好好討論。

范雲表示，上街頭是台灣民主大家珍惜的權利，但目前還看不到明確的訴求，只看到訊息被扭曲、被操弄，似乎要加大人民對食安的憂慮。食安法修法的5大方向，包括強化源頭管理、改善製程管理、增進異常通報、強化品質管理、加入數位治理。

蔣萬安22日表示，已拜會立法院長韓國瑜，並邀25日一起上凱道，獲當場慨然允諾。莊瑞雄說，國會議長本應比較中立，但碰到黨的重大活動，韓國瑜也要適時表態，「也有他不得已的地方」，但重點是要在國會理性討論食安法，朝野可聯手合作，把制度缺漏補齊。

韓國瑜 國會 鍾佳濱

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