藍刪政院無人機預算 林俊憲：藍為推自己版本邀功 吃相真的難看

行政院規畫為期6年新台幣442億元預算「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立法院黨團揚言今年度預算全數減列。民進黨立委林俊憲表示，國民黨吃相真的很難看，刪減無人機預算，就是要等自己的無人機條例通過後，再大言不慚地邀功說，都是國民黨爭取來的。

林俊憲表示，這幾天大家都在關注食安問題，不過立法院正在總預算第二輪審查，有些事情還是要幫大家盯著，國民黨提案，要求行政院暫停442億的「無人載具產業發展統籌型計畫」，並全數減列今年度預算，理由是等到完成無人機條例立法後再執行。

「國民黨吃相真的很難看。」林俊憲說，刪減無人機預算，就是要等自己的無人機條例通過後，再大言不慚地邀功說，無人機產業有預算，都是國民黨爭取來的。

林俊憲說明，行政院無人機計畫是114年10月30日核定，總共六年期程，早就準備好，也開始運作的政策，國民黨現在想整碗捧走。另無人機預算已經執行中，現在刪除預算，難道研發到一半的技術費用先暫停？還是，公務機關跟廠商下單無人機的錢先不要給？「照國民黨的邏輯，是不是所有跨年度的重大計畫，通通都要先立法再執行。」

林俊憲說，那麼多跨年度計畫，怎麼就沒看到國民黨提專法，明明可以依法編列預算直接推動的事情，硬要全台灣產業等國民黨。刪除理由莫名其妙，根本隨便挑一個計畫，順便幫自己洗地先前刪掉軍購條例中的無人機預算，「說穿了，就是要搶功勞。三個字送給國民黨，不要臉。」