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林佳龍：太平島是島 中華民國有主權是事實

中央社／ 台北22日電

今年適逢南海仲裁案10週年，多位國民黨立委質疑外交部立場不夠強硬。外交部長林佳龍今天表示，「太平島是島，這是事實」，中華民國在太平島有主權；台灣尋求和平解方，以正面方式表達立場。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「我國近年針對南海主權與法律地位之國際宣傳實績成效暨如何應對周邊國家擴大主權國際宣傳之具體反制策略」，併請海洋委員會、大陸委員會列席，並備質詢。

國民黨立委林倩綺質詢時質疑，針對南海仲裁案10週年，相較於2016年蔡政府聲明，外交部日前發布新聞稿明顯少了3件重要的事情，包括「未重申南海仲裁對中華民國不具法律效力」、「未明確主張太平島是島、不是岩礁」以及「未抗議仲裁文書以中國台灣當局稱呼我國」，而2016年外交部立場則是台灣未被邀請南海仲裁程序，也未徵求台灣方意見，裁決對台無法律效力。

林倩綺要求，外交部是否就前述事項進行重申。國民黨立委賴士葆、楊瓊瓔同聲關切，外交部針對太平島地位的主張。

林佳龍說「完全同意」，台灣也是南海仲裁的利害關係人，因此有「4點原則」的立場，這在外交部官網有中英文的內容刊登。台灣不是參與仲裁的一方，也不接受對台灣不利的仲裁結果，而「太平島是島，這是事實」，中華民國在太平島有主權。

林佳龍強調，除了前述主張，台灣尋求和平解決爭議，不管是科學調研、人道援助等，以正面方式表達台灣立場。

林佳龍會前接受聯訪時表示，「太平島當然是島」，是中華民國領土一部分，外交部就南海議題也發表「4點原則、5項行動」，希望能夠積極促進和平解決爭議；也反對任何台灣未參與的國際談判或是協商。

國民黨立委牛煦庭則關切，中國在南海動作頻頻且越來越大，包括在仁愛暗沙衝突、巴丹群島屬中的宣稱，外交部針對南海議題的應處作為包括參加國際論壇重申政府「4點原則」的立場，是否有進一步動作。

林佳龍說明，中共在台海、東海、南海進行擴張，台灣參與國際論壇是要在國際找朋友，主張台海不僅是兩岸問題，而區域共同關切的島礁、領海議題，台灣就是利害關係人，要積極參與、不被排除在外；並要促成區域資訊分享、海巡交流等合作。

牛煦庭追問，菲律賓今年輪值東協峰會主席國，台灣是否有機會在「南海行為準則」（COC）談判取得具體進展，又是否有設立相關目標。

林佳龍答詢時說，台灣並未受到東協就COC談判的邀請，也不是東協成員，但外交部持續透過學者、專家等各種方式去參與包括論壇等活動，對有些國家是雙邊關係則是可以進行鏈結；具體目標是希望可以「擱置爭議、共同開發」，從自己做起。

林佳龍指出，COC的異質性跟衝突性很複雜，尤其目前菲中關係緊張，「真的是不容樂觀」，但仍是密切關注。

林佳龍 太平島 中華民國

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