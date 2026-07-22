【重磅快評】這回賴清德拿什麼保證吳乃仁有還債誠意？

民進黨新潮流大老吳乃仁涉售地弊案遭台糖求償1.8億元，管收12天後因台糖撤回聲請而獲釋，引發連串政治效應；不過，雙方首次債務協商破局，台糖顯然盤算錯誤，先撤管收再協商，排除法院介入，形同變相給予吳耍賴的機會，除非台糖改變策略，否則當年賴清德總統可以對謝龍介耍賴，今日吳乃仁要對台糖耍賴，又何難之有？

吳乃仁被管收12天後表示願與台糖協商還款，台糖想都沒想即撤銷管收；藍委王鴻薇認為吳並非承諾清償，更沒有實際付款，台糖是便宜行事可能損害台糖利益，台糖董座應具體說明還款時程，否則恐涉及背信，「若沒有人提告，我會去提」。16日雙方首度協商破局，事件後續發展更受關注。

為何協商破局？台糖並未對外說明，但台糖訴訟團隊在會後表達不滿，外界也根據債務總額推論為何台糖會痛批「金額太少」的原因，主要可能是吳提出還款方案金額未見誠意，即便每個月還10萬元，也要連續還款150年才還得完，這還沒有算進利息；對照吳出獄後的奢華開銷，簡直和耍賴沒兩樣。

吳乃仁2015年出獄後沒有擔任任何支薪職務，對外均宣稱自己已「淡出政壇」，即使曾列民進黨中國事務委員會的成員，但也是無給職。過去11年來，吳沒有職務、沒有收入，出入卻以BMW大7系列名車代步，還有司機、特助隨行，依行情估算，這種豪奢標配的生活月開銷約20萬至30萬元之間，這還不包括高檔飲宴。

在這種情況下，如果吳乃仁撤銷管收後卻只答應每月還10萬元、甚至5萬元，當然不符社會常情認知，難怪會被認為沒有還款誠意，只想以拖待變。

有好事者試算，如果吳乃仁真有誠意還錢，若想在10 年內快速還清，每月必須還150萬元，若想在20年內還清，每個月必須還75萬元，若拉長到30年還清，每個月須還50萬元。如果吳願意放棄奢華標配的生活，也許還有討論的空間。

台糖訴訟團隊在協商破裂後表達不滿，這也要怪台糖的先前盤算失準。好不容易聲押管收成功，原本站有談判有利位置，如果在管收期間進行協商，會有法官、執行處人員介入，但台糖主動撤回管收，等於切斷執行處的介入，執 行處沒有立場參加雙方召開的債務協商。

一般來說，法院有設立專門的調解委員會或簡易庭幫忙協調債務，民事執行處法官與書記官的任務就是「找財產、扣財產、拍賣財產」，如果協調過程有法院人員在場，必要時可就相關金流直接扣押，談不成就繼續關，吳乃仁的還錢壓力將會比現在大上好幾倍。

遺憾的是，台糖自廢武功，管收期間最長可達3個月，最多可以管收兩次，但台糖12天就同意放人，目前只剩一次機會；協商破局後，顯示吳乃仁極有可能耍賴，不然就應提高分期還金額或可供抵押的財產，但事與願違，台糖只能重新聲請管收，但這得重新具狀並舉證「他依然過得很奢華」，還得法院裁定才行，曠日廢時，討債難度只增不減，台糖高層與背信罪的距離也只會越來越近了。

有意思的是，國民黨台南市長參選人謝龍介昨天受訪巧妙連結他的選情與吳乃仁，他大談政治誠信，承諾當選市長只做四年，並稱當年他和賴清德對賭，賴以政治生命保證吳的清白，說吳有罪就辭職，但賴後來卻說同案被告洪奇昌無罪，反問他為什麼不辭議員，他說話算話，馬上簽字辭職，但是賴卻耍賴。兩件事性質雖不同，但耍賴則如出一轍。

賴清德當年輸掉的不只一場對賭，而是政治誠信，事後他再提再審、非貪汙罪等「附帶條件」，外界看來只是闡釋 他「耍賴有理」而已，和吳乃仁出獄賴帳11年，過足奢華日常，被管收後說才說要還錢，但被放出來後卻只願拿出杯水車薪，彷彿賴帳有理；民眾要問的是，這回賴清德要拿什麼來保證吳乃仁有還債的誠意？