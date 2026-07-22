快訊

日圓貶破163、近40年新低 國銀估恐有續貶可能

揪吃Buffet現省1780！台北五星級飯店「4人同行1人免費」

金流2.7億美元！調查局追毒直搗四海幫龍頭總部 破全台最大跨境洗錢集團

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】這回賴清德拿什麼保證吳乃仁有還債誠意？

聯合報／ 主筆室
2014年間，時任台南市長的賴清德（左）曾以政治生命保證吳乃仁的清白，吳判刑確定後，時任市議員的謝龍介（右）上前要求賴履行承諾辭市長職。圖／聯合報系資料照片
2014年間，時任台南市長的賴清德（左）曾以政治生命保證吳乃仁的清白，吳判刑確定後，時任市議員的謝龍介（右）上前要求賴履行承諾辭市長職。圖／聯合報系資料照片

民進黨新潮流大老吳乃仁涉售地弊案遭台糖求償1.8億元，管收12天後因台糖撤回聲請而獲釋，引發連串政治效應；不過，雙方首次債務協商破局，台糖顯然盤算錯誤，先撤管收再協商，排除法院介入，形同變相給予吳耍賴的機會，除非台糖改變策略，否則當年賴清德總統可以對謝龍介耍賴，今日吳乃仁要對台糖耍賴，又何難之有？

吳乃仁被管收12天後表示願與台糖協商還款，台糖想都沒想即撤銷管收；藍委王鴻薇認為吳並非承諾清償，更沒有實際付款，台糖是便宜行事可能損害台糖利益，台糖董座應具體說明還款時程，否則恐涉及背信，「若沒有人提告，我會去提」。16日雙方首度協商破局，事件後續發展更受關注。

為何協商破局？台糖並未對外說明，但台糖訴訟團隊在會後表達不滿，外界也根據債務總額推論為何台糖會痛批「金額太少」的原因，主要可能是吳提出還款方案金額未見誠意，即便每個月還10萬元，也要連續還款150年才還得完，這還沒有算進利息；對照吳出獄後的奢華開銷，簡直和耍賴沒兩樣。   

吳乃仁2015年出獄後沒有擔任任何支薪職務，對外均宣稱自己已「淡出政壇」，即使曾列民進黨中國事務委員會的成員，但也是無給職。過去11年來，吳沒有職務、沒有收入，出入卻以BMW大7系列名車代步，還有司機、特助隨行，依行情估算，這種豪奢標配的生活月開銷約20萬至30萬元之間，這還不包括高檔飲宴。

在這種情況下，如果吳乃仁撤銷管收後卻只答應每月還10萬元、甚至5萬元，當然不符社會常情認知，難怪會被認為沒有還款誠意，只想以拖待變。 

有好事者試算，如果吳乃仁真有誠意還錢，若想在10 年內快速還清，每月必須還150萬元，若想在20年內還清，每個月必須還75萬元，若拉長到30年還清，每個月須還50萬元。如果吳願意放棄奢華標配的生活，也許還有討論的空間。 

台糖訴訟團隊在協商破裂後表達不滿，這也要怪台糖的先前盤算失準。好不容易聲押管收成功，原本站有談判有利位置，如果在管收期間進行協商，會有法官、執行處人員介入，但台糖主動撤回管收，等於切斷執行處的介入，執 行處沒有立場參加雙方召開的債務協商。

一般來說，法院有設立專門的調解委員會或簡易庭幫忙協調債務，民事執行處法官與書記官的任務就是「找財產、扣財產、拍賣財產」，如果協調過程有法院人員在場，必要時可就相關金流直接扣押，談不成就繼續關，吳乃仁的還錢壓力將會比現在大上好幾倍。

遺憾的是，台糖自廢武功，管收期間最長可達3個月，最多可以管收兩次，但台糖12天就同意放人，目前只剩一次機會；協商破局後，顯示吳乃仁極有可能耍賴，不然就應提高分期還金額或可供抵押的財產，但事與願違，台糖只能重新聲請管收，但這得重新具狀並舉證「他依然過得很奢華」，還得法院裁定才行，曠日廢時，討債難度只增不減，台糖高層與背信罪的距離也只會越來越近了。

有意思的是，國民黨台南市長參選人謝龍介昨天受訪巧妙連結他的選情與吳乃仁，他大談政治誠信，承諾當選市長只做四年，並稱當年他和賴清德對賭，賴以政治生命保證吳的清白，說吳有罪就辭職，但賴後來卻說同案被告洪奇昌無罪，反問他為什麼不辭議員，他說話算話，馬上簽字辭職，但是賴卻耍賴。兩件事性質雖不同，但耍賴則如出一轍。

賴清德當年輸掉的不只一場對賭，而是政治誠信，事後他再提再審、非貪汙罪等「附帶條件」，外界看來只是闡釋 他「耍賴有理」而已，和吳乃仁出獄賴帳11年，過足奢華日常，被管收後說才說要還錢，但被放出來後卻只願拿出杯水車薪，彷彿賴帳有理；民眾要問的是，這回賴清德要拿什麼來保證吳乃仁有還債的誠意？

吳乃仁 賴清德 台糖

延伸閱讀

他揪女友同死害「一屍兩命」獨活 家屬嗆：要錢沒錢、要關又嫌判太重

看到「免費」就心動？台灣一年被詐近900億 吳淡如揭最貴陷阱：先問騙子為何要讓你賺

崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU 推動產學共創聚焦智慧房產與淨零永續

毒油案蔣萬安號召上街頭綠指搶藍共主 謝龍介：是助攻盧與藍營

相關新聞

聯合報社論／多少司法狗屁倒灶，豈容這樣輕輕放過？

審理重大經濟犯罪的法官，放任關鍵被告潛逃出境，過程中充滿竄改紀錄及狗咬狗式的不實疑點；最後，竟只被罰一年薪水了事。一名檢察官將偵查祕密通報給為詐團工作的男友，結果，也只被罰俸七個月。更令人咋舌的是，一名法官積壓四百多件判決未審、連警察抓到通緝犯歸案都不處理；積案數年，才被法院送懲戒。當司法界龍蛇雜處、狗屁倒灶頻傳，檢審紀律與素質參差，人民如何能期待獲得乾淨的正義？

聯合報黑白集／國防部與馬桶商唱哪齣

台南馬桶商福麥去年底得標軍用炸藥「海掃更」案，金額高達五・九億元，被列為巨額採購。藍委質疑業者的「馬桶商」背景可能不具履約能力，防長顧立雄反嗆是不實指控。近日，福麥果真因無法取得輸出許可遭到解約，罰款八千多萬元。顧立雄還狡辯，是受到國際壓力影響。既知有國際壓力，決標還如此草率，顧部長不羞愧嗎！

經濟日報社論／食安可放寬 信任不能打折

近日政府調整蘋果農藥殘留容許量，引發社會高度關注，不少人甚至形容政府開放美國「毒蘋果」進口。然而，真正值得討論的，並非「毒蘋果」一詞是否精確，而是政府在調整食品安全標準時，是否建立在充分科學證據、公開透明程序，以及足以獲得社會信任決策過程。畢竟，食品安全不只是科學問題，更是政府治理與人民信任的問題。

台灣文創 別自我設限

聯合報廿日社論「只此青綠與阿嬤情書映照台灣文化政策的問題」品評兩岸藝文創作，並以最近大陸兩件文化作品為例：以北宋千里江山圖為靈感的舞蹈劇「只此青綠」，以及製作成本不到七千萬的電影「給阿嬤的情書」，上映兩個月全球創下一百億元票房。社論點出箇中緣由：「這兩部作品皆善用中華文化底蘊與情感共通性而引發強烈共鳴」，而台北故宮「多停留在文創商品層次」。

綠傲慢卸責 逼民眾上街

中聯油脂苯駢芘超標的「毒油風暴」持續延燒，數千噸含致癌物的油品早已流入市面、隱沒在民眾的餐桌與夜市中。早有媒體人點出現行食安檢驗漏洞：政府要求的油脂專案送檢毫無強制頻率，業者僅需依靠「自主管理」或委託第三方檢驗即可輕鬆過關。這一套看似防弊的設計，在台灣「便宜行事」的職場文化下形同虛設。

國際競爭 進入系統布局時代

今年夏天，幾個看似沒有直接關聯的事件，同時成為國際關注焦點。大陸舞劇「只此青綠」本月初完成台灣首演、將持續全球巡演，讓千里江山圖以現代舞台藝術重新走向世界；美籍歌手唐伯虎（Annie）透過流行音樂與網路平台，將中國傳統文化元素帶入全球華人視野；上海世界人工智慧大會（ＷＡＩＣ）吸引全球科技界目光，習近平出席開幕並發表演說；同時中國也在南海持續推動海洋科技、港口建設及海洋治理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。