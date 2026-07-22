綠轟無人機殺手 藍：民進黨假訊息轉移施政無能

民進黨指國民黨阻擋無人機預算與計劃，是「無人機殺手」。國民黨團回應，全力支持國防自主與無人機產業發展，早已提出黨團版無人機條例草案，匡列預算規模高達新台幣2400億元，並付委審查中，民進黨不應刻意混淆視聽，企圖以假訊息轉移施政無能。

行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，規畫6年打造台灣成為「無人機民主供應鏈」亞太中心，目標2030年帶動產值突破400億元。國民黨團日前表示，相關預算程序違法在先、內容浮編灌水，朝野均已提出無人載具專法草案，根本無須另設統籌型計畫，因此提案刪除115年度各部會相關預算。

對此，民進黨今天表示，國民黨一再阻擋政府的無人機預算與計畫，和台灣無人機產業有仇，是「無人機殺手」。

國民黨團發布新聞稿指出，全力支持國防自主與無人機產業發展，「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案匡列預算高達2400億元，是民進黨政府442億元的6倍，民進黨政府與行政院不應刻意混淆視聽，企圖以假訊息轉移施政無能的焦點。

國民黨團表示，黨團版無人機條例草案早已付委並交付立法院經濟、外交及國防、財政等委員會聯席審查中。在產業發展的論理正當性上，國民黨團版本具備最完整的法制架構，精準涵蓋國內科技優勢、在地採購、國產化需求、供應鏈安全、人才培育及產業扶植。

國民黨團指出，草案具體目標是積極將台灣打造成為全球民主供應鏈中，最關鍵的無人載具研發與製造基地。呼籲民進黨政府停止杯葛國民黨團2400億元無人機發展條例草案，才是真正對國家產業負責任的態度。

國民黨團表示，現行各部會涉及救難、觀測、觀光、科研等無人機採購，已納入115年度中央政府總預算案的部分，將秉持「當用則用、當省則省」的原則，依據現實需求嚴謹審查，為人民看緊荷包，絕不護航任何浮濫編列。

國民黨團指出，民進黨指控國民黨團刪除其無人機預算，完全是「倒果為因」。行政院6年期的「無人載具產業發展統籌型計畫」，是115年度預算編列完成後，才獲行政院核定，公然違反預算法及行政院規定。依法新興重大計畫必須先完成成本效益分析、替代方案評估及核定程序後，方能編列預算。行政院連自己訂的規則都不遵守，公然違法編列在先，如今竟企圖甩鍋在野黨。