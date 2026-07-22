快訊

日圓貶破163、近40年新低 國銀估恐有續貶可能

揪吃Buffet現省1780！台北五星級飯店「4人同行1人免費」

金流2.7億美元！調查局追毒直搗四海幫龍頭總部 破全台最大跨境洗錢集團

聽新聞
0:00 / 0:00

綠轟無人機殺手 藍：民進黨假訊息轉移施政無能

中央社／ 台北22日電

民進黨指國民黨阻擋無人機預算與計劃，是「無人機殺手」。國民黨團回應，全力支持國防自主與無人機產業發展，早已提出黨團版無人機條例草案，匡列預算規模高達新台幣2400億元，並付委審查中，民進黨不應刻意混淆視聽，企圖以假訊息轉移施政無能。

行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，規畫6年打造台灣成為「無人機民主供應鏈」亞太中心，目標2030年帶動產值突破400億元。國民黨團日前表示，相關預算程序違法在先、內容浮編灌水，朝野均已提出無人載具專法草案，根本無須另設統籌型計畫，因此提案刪除115年度各部會相關預算。

對此，民進黨今天表示，國民黨一再阻擋政府的無人機預算與計畫，和台灣無人機產業有仇，是「無人機殺手」。

國民黨團發布新聞稿指出，全力支持國防自主與無人機產業發展，「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案匡列預算高達2400億元，是民進黨政府442億元的6倍，民進黨政府與行政院不應刻意混淆視聽，企圖以假訊息轉移施政無能的焦點。

國民黨團表示，黨團版無人機條例草案早已付委並交付立法院經濟、外交及國防、財政等委員會聯席審查中。在產業發展的論理正當性上，國民黨團版本具備最完整的法制架構，精準涵蓋國內科技優勢、在地採購、國產化需求、供應鏈安全、人才培育及產業扶植。

國民黨團指出，草案具體目標是積極將台灣打造成為全球民主供應鏈中，最關鍵的無人載具研發與製造基地。呼籲民進黨政府停止杯葛國民黨團2400億元無人機發展條例草案，才是真正對國家產業負責任的態度。

國民黨團表示，現行各部會涉及救難、觀測、觀光、科研等無人機採購，已納入115年度中央政府總預算案的部分，將秉持「當用則用、當省則省」的原則，依據現實需求嚴謹審查，為人民看緊荷包，絕不護航任何浮濫編列。

國民黨團指出，民進黨指控國民黨團刪除其無人機預算，完全是「倒果為因」。行政院6年期的「無人載具產業發展統籌型計畫」，是115年度預算編列完成後，才獲行政院核定，公然違反預算法及行政院規定。依法新興重大計畫必須先完成成本效益分析、替代方案評估及核定程序後，方能編列預算。行政院連自己訂的規則都不遵守，公然違法編列在先，如今竟企圖甩鍋在野黨。

無人機 民進黨 國民黨團

延伸閱讀

藍欲刪無人載具統籌型計畫 經長：等於砍掉兩條手臂

藍要求刪無人載具預算 經部：衝擊逾267家供應鏈業者

藍擬刪無人載具預算 內政部：增第一線人員執勤風險

藍擬刪除無人機計畫預算 龔明鑫：不要一次砍斷兩條手臂

相關新聞

【重磅快評】這回賴清德拿什麼保證吳乃仁有還債誠意？

民進黨新潮流大老吳乃仁涉售地弊案遭台糖求償1.8億元，管收12天後因台糖撤回聲請而獲釋，引發連串政治效應；不過，雙方首次債務協商破局，台糖顯然盤算錯誤，先撤管收再協商，排除法院介入，形同變相給予吳耍賴的機會，除非台糖改變策略，否則當年賴清德總統可以對謝龍介耍賴，今日吳乃仁要對台糖耍賴，又何難之有？

民進黨團籲公開議員索資下午大會提案 蔣萬安被問態度6字回應

近日索資議題引熱議，議員簡舒培與市長蔣萬安上周更在議場互嗆，民進黨北市議會黨團今舉行記者會，呼籲蔣市府建置議員公開索資平台，將所有索資內容、市府回覆全數公開，除可減輕重複索資造成公務人員負擔，也可避免市府惡意政治攻擊。蔣萬安今天上午到議會拜會國民黨團僅表示尊重議員提案。

索資爭議延燒！簡舒培要查北市府5年用紙量 游淑慧：擴權霸凌

台北市長蔣萬安日前與民進黨北市議員簡舒培在議會質詢時，針對索資唇槍舌戰。民進黨北市議會黨團今召開記者會，要求市府建置「議員索資公開平台」。對此，國民黨北市議員游淑慧又以近期簡舒培索資的內容批評，「這不是政治攻防、更不是依法監督，這是擴權霸凌。」

棄車保帥？遭黃國昌爆料本周下台 食藥署長姜至剛回應了

中聯油脂案延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日至凱道陳抗，已對執政黨形成壓力。民眾黨主席黃國昌爆料，衛福部食藥署署長姜至剛將在一周內去職，外界解讀這是政府「棄車保帥」。對此，姜至剛僅低調表示，會好好處理本次油品案件後續。衛福部長石崇良則說，他沒有要署長離開，也沒有聽說有這項人事案存在。

陶晶瑩按讚「上凱道」遭出征 蔣萬安：每個人有表達意見自由權利

毒油食安風暴，北市長蔣萬安號召民眾725上凱道反毒油，藝人陶晶瑩在該篇貼文按「讚」，隨即被青鳥出征。台北市長蔣萬安今天也發聲，表示食安是不分黨派、不分年齡，全民都應該關注的民生議題，台灣也是民主的社會，「每一個人都可以有表達自己意見的自由跟權利。」

藍黨團刪無人載具統籌型計畫 莊瑞雄酸：是因為鄭習握手？

行政院規畫為期6年442億元預算的無人載具產業發展統籌型計畫，國民黨立法院黨團提案要求行政院暫緩實施，並減列今年度全數預算。民進黨團幹事長莊瑞雄說，國民黨嘴巴說要支持無人機產業，但是實際行動就是把預算砍掉，他不解為何國民黨要砍無人機預算，難道是國民黨主席鄭麗文去握了中國國家主席習近平的手？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。