藍欲刪無人載具統籌型計畫 綠：國民黨是無人機殺手

行政院訂定為期6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立法院黨團揚言刪除今年度預算。民進黨今天表示，國民黨一再阻擋政府的無人機預算與計畫，不僅是無人機殺手，是否也跟台灣無人機產業有仇。

行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計6年打造台灣成為「無人機民主供應鏈」的亞太中心，目標2030年帶動產值突破400億元。國民黨團日前表示，相關預算程序違法在先、內容浮編灌水，朝野均已提出無人載具專法草案，根本無須另設統籌型計畫，提案刪除115年度各部會相關預算。

民進黨在臉書發文質疑，國民黨難道不知道，刪除民用無人機相關經費，會對救災、農業、交通及產業發展帶來衝擊，還是國民黨就是跟台灣無人機產業有仇。

民進黨表示，為此經濟部表達憂慮，提醒國軍、政府各部門採購無人機的預算若接連被刪除，將削弱台灣參與全球供應鏈重組的競爭優勢。內政部也擔心，無人機已廣泛運用在防救災、國土保育等業務，如果預算被刪、計畫停止，將提高第一線警消及救災人員的執勤安全。

民進黨指出，政府各部會採購無人機，都是有正當用途，許多部會的業務管理範圍廣大、地形多變，透過操作無人機，可減輕第一線人員執勤壓力並降低工作危險，國民黨作法，是在危害公務人員安全。

民進黨表示，國民黨從黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕到立法院副院長江啟臣，總是振振有詞喊著支持台灣無人機產業，實際上在立法院，卻是一再刪除、阻擋政府無人機預算與計畫，軍用無人機要刪，現在就連民用無人機也要砍，這是否就是國民黨口中的支持無人機，無人機殺手就是國民黨。