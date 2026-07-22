民進黨團籲公開議員索資下午大會提案 蔣萬安被問態度6字回應

近日索資議題引熱議，議員簡舒培與市長蔣萬安上周更在議場互嗆，民進黨北市議會黨團今舉行記者會，呼籲蔣市府建置議員公開索資平台，將所有索資內容、市府回覆全數公開，除可減輕重複索資造成公務人員負擔，也可避免市府惡意政治攻擊。蔣萬安今天上午到議會拜會國民黨團僅表示尊重議員提案。

民進黨議會黨團今舉行記者會包含總召王閔生、議員簡舒培、洪健益、劉耀仁、鍾佩玲、顏若芳、陳慈慧等人出席，王表示，從上會期到現在，蔣市府不斷將索資當成政治工具攻擊特定議員，也因此下午大會將提案要求建置「議員公開索資平台」所有索資、市府回函只要不涉及個資、國家機密、營業秘密等依法不可公開事項，皆應全面公開。

王閔生說，蔣萬安曾稱是因議員索資導致公務人員流失，但索資不是一、兩天的事情，也是府會往來必要資訊，希望市府、藍白議會黨團都能支持該提案；簡舒培也說，根據現在市府要求即便題目類似每一個議員索資都必須重跑流程，才是導致公務人員疲於奔命主因，公開平台不僅可以減輕負擔，也可以避免不當政治攻擊。

劉耀仁直言，蔣市府對於索資態度讓他嘆為觀止，當年馬市府時代曾索資台北市12個行政區進步發展指數總檢討，資量非常海量，當時馬英久沒有拒絕、刁難，還稱讚對市府很有價值，反觀蔣萬安百般刁難、逃避監督，直言「一代不如一代。」；洪健益說，市政質詢本就是議員該盡的責任，蔣依法來市議會備詢，不做該做的事，反而侵門踏戶罵議員索資，呼籲市長、民代都是民選，回歸理性不要為了總統大位，製造效果。

顏若芳說，議長戴錫欽先前也表態索資本是議員職責，且很多市政網站公開資料都是錯誤或未即時更新，市民有知的權利，議員要真相本就是天經地義，甚至將部分議員索資公開給特定名嘴，這就是「雙標」，既然蔣認為議員索資不合理，乾脆全部公開，讓大家一目瞭然。