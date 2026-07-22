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提早離席？蔣萬安還原真相 原排拜會韓國瑜食安法列優先卻遭「突襲」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴議會國民黨議會黨團說明本會議市府重大法議案。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴議會國民黨議會黨團說明本會議市府重大法議案。記者林麗玉／攝影

毒油食安風暴，北市長蔣萬安昨出席行政院食安修法會議，卻遭綠營批，與台中市長盧秀燕提前離席。蔣今天中午受訪還原真相。表示他很早前就跟韓院長約昨傍晚拜會，是因行政院臨時邀六都首長開修法會議，但政院卻完全沒做好修法準備，且會議冗長，讓韓院長等超過半個小時，非常不好意思。

蔣萬安今天赴議會國民黨議會黨團說明本會議市府重大法議案，被問及是否拜會韓院長，並且韓院長允諾725上凱道，蔣說，他昨天傍晚拜會韓國瑜院長，不僅韓院長允諾725一同上凱道反毒油，此行拜會也是要拜託韓院長讓食安法修法，可以列立法院優先法案。

至於韓國瑜對這次毒油案看法？蔣萬安說，韓院長也表達對於食安議題，他也認為是不分黨派、不分年齡，大家都關注的民生議題，他也很願意在725參與凱道的活動。

據了解，蔣萬安是在上周就與韓國瑜約好昨天傍晚拜會，卻因行政院「突襲式」臨時邀六都市長參加由政委主持陳時中主持的食安法修法會議，加上昨會議中，行政院再臨時稱卓榮泰邀六都市長「下半場」茶敘，會議從下午四時開始，蔣萬安與盧秀燕才在晚間六時，因另有行程離開，卻遭綠營批評提前離席。

蔣今親自還原當天行程狀況，是因早已與立法院長韓國瑜約好拜會，並希望立院將食安法修法，列優先法案。

北市長蔣萬安今天赴議會國民黨議會黨團說明本會議市府重大法議案。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴議會國民黨議會黨團說明本會議市府重大法議案。記者林麗玉／攝影

韓國瑜 食安 蔣萬安

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