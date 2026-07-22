提早離席？蔣萬安還原真相 原排拜會韓國瑜食安法列優先卻遭「突襲」

毒油食安風暴，北市長蔣萬安昨出席行政院食安修法會議，卻遭綠營批，與台中市長盧秀燕提前離席。蔣今天中午受訪還原真相。表示他很早前就跟韓院長約昨傍晚拜會，是因行政院臨時邀六都首長開修法會議，但政院卻完全沒做好修法準備，且會議冗長，讓韓院長等超過半個小時，非常不好意思。

蔣萬安今天赴議會國民黨議會黨團說明本會議市府重大法議案，被問及是否拜會韓院長，並且韓院長允諾725上凱道，蔣說，他昨天傍晚拜會韓國瑜院長，不僅韓院長允諾725一同上凱道反毒油，此行拜會也是要拜託韓院長讓食安法修法，可以列立法院優先法案。

至於韓國瑜對這次毒油案看法？蔣萬安說，韓院長也表達對於食安議題，他也認為是不分黨派、不分年齡，大家都關注的民生議題，他也很願意在725參與凱道的活動。

據了解，蔣萬安是在上周就與韓國瑜約好昨天傍晚拜會，卻因行政院「突襲式」臨時邀六都市長參加由政委主持陳時中主持的食安法修法會議，加上昨會議中，行政院再臨時稱卓榮泰邀六都市長「下半場」茶敘，會議從下午四時開始，蔣萬安與盧秀燕才在晚間六時，因另有行程離開，卻遭綠營批評提前離席。

蔣今親自還原當天行程狀況，是因早已與立法院長韓國瑜約好拜會，並希望立院將食安法修法，列優先法案。