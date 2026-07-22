遭指刪無人機預算 國民黨團：政院違法編列在先 黨團版預算是政府6倍

立法院國民黨團提案要求行政院暫緩實施「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列115年度全數預算，行政院發布新聞稿指國民黨刪除所有無人機相關預算。國民黨團今天駁斥行政院說法，指行政院違法編列預算在先，卻甩鍋給在野黨。

國民黨團指出，黨團全力支持國防自主與無人機產業發展，早已率先提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，匡列預算規模高達2400億元新台幣，是民進黨政府所提版本442億元的整整6倍。國民黨推動無人機產業在地化的決心無庸置疑，民進黨政府與行政院不應刻意混淆視聽，企圖以假訊息轉移施政無能的焦點。

針對行政院發布新聞稿指國民黨刪除無人機相關預算，國民黨團指出，黨團版的「無人機發展及採購條例」，早已付委並交付立法院經濟、外交及國防、財政等委員會聯席審查中。行政院不僅無視立法院的法案進度，更動用國家機器公然造謠，行徑極度反民主，令人遺憾。

國民黨團表示，在產業發展的論理正當性上，黨團版本具備最完整的法制架構，精準涵蓋國內科技優勢、在地採購、國產化需求、供應鏈安全、人才培育及產業扶植。黨團的具體目標，是積極將台灣打造成為全球民主供應鏈中，最關鍵的無人載具研發與製造基地。呼籲民進黨政府，請立刻停止杯葛國民黨團提出的2400億元無人機發展條例，這才是真正對國家產業負責任的態度。

至於現行各部會涉及救難、觀測、觀光、科研等無人機採購，已納入115年度中央政府總預算案的部分，國民黨團說，將秉持「當用則用、當省則省」的原則，依據國家現實需求進行嚴謹審查，為人民看緊荷包，絕不護航任何浮濫編列。

國民黨團也指出行政院最大的適法性破口，行政院指控國民黨團刪除其無人機預算，完全是「倒果為因」。真相是，行政院6年期的「無人載具產業發展統籌型計畫」，是在115年度預算早已編列完成後，才正式獲行政院核定，此舉已違反「預算法」第34條及行政院自身的規定，「新興重大計畫必須先完成成本效益分析、替代方案評估及核定程序後，方能編列預算。」

國民黨團批評，行政院連自己訂的規則都不遵守，公然違法編列在先，如今竟企圖甩鍋在野黨。行政院應先學會「守法」，依法行政才是推動國家預算的最基本前提；最該深切檢討的，就是帶頭違法的行政院。