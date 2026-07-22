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挨批「索資佛地魔」又索資百萬張紙 簡舒培：要監督假藉索資浪費公帑

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨議員簡舒培（右三）日前被台北市長蔣萬安在議場痛批是「索資佛地魔」，更被藍媒爆料，簡要求市府一天索資20萬筆資料，超過100萬張紙，簡臉書遭網友攻擊，今天也回應相關疑問。記者洪子凱／攝影
民進黨議員簡舒培（右三）日前被台北市長蔣萬安在議場痛批是「索資佛地魔」，更被藍媒爆料，簡要求市府一天索資20萬筆資料，超過100萬張紙，簡臉書遭網友攻擊，今天也回應相關疑問。記者洪子凱／攝影

民進黨議員簡舒培日前被台北市長蔣萬安在議場痛批是「索資佛地魔」，更被藍媒爆料，簡要求市府一天索資20萬筆資料，超過100萬張紙。如今媒體人指出，簡被爆料後又索取所有機關過去5年來採購影印紙相關資料。簡舒培今表示，索資電子化行之有年，既然有人指控100萬張紙到她辦公室，她要監督到底是事實還是有人假藉索資民意浪費公帑，更呼籲蔣市府公開透明，不要只公布特定議員索資。

國民黨議員楊植斗指出，日前有公務員爆料簡舒培要求一天內處理20萬筆資料，超過100萬張紙。近日又有媒體人指出，簡又向市府要求提供過去五年來各一級機關、所屬機關、區公所及市立各級學校採購影印紙的完整統計資料，並限期三天內交出，內容包括規格、包數、箱數、換算總張數、採購金額及預算科目等細節，並要求分列各機關與學校的資料，若無法統計，則須以每包、每箱所含張數換算後提供。

而爆料一出簡舒培的臉書遭網友灌爆，簡更將留言關閉僅限追蹤超過24小時以上用戶，才可留言。簡今天早上出席黨團記者會回應，其實議會公文很早就電子化，在柯市府設立索資平台後很多回覆也都電子化，既然有人爆料她索資100萬張紙到辦公室，她當然要知道台北市政府用了多少紙，還是有人假藉索資民意浪費公帑，才是她要監督重點，到底是事實還是有擴大渲染，「公開透明，不要害怕」。

簡舒培說，不怕公開透明，怕是片段公開透明，但市府應公布所有議員，用同樣標準檢視，只有完整公開才能避免斷章取義、造謠，讓全民檢視。

簡舒培 蔣萬安 楊植斗

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