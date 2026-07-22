快訊

台灣男大學生在日本4度被逮！疑當詐團車手 騙2老婦1250萬日圓

LINE免費貼圖7款！LV精品款用到明年1月 諧音哏「熱到兔」ㄅ級分快下載

神隱2年！蔡阿嘎前員工蘿拉爆找到新工作 現況曝光「公司還配車」

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍：巴紐外長基於個人利益 片面關閉台灣駐處

中央社／ 台北22日電

巴布亞紐幾內亞片面宣布關閉台灣駐處，外交部長林佳龍今天表示，持續與巴紐政府交涉中。此案為巴紐外長基於個人利益的做法，「中國模式就是所謂菁英俘虜」，先控制少數領導人，包括提供利益或造成國家債務，以控制關鍵基礎設施，這些都已威脅以規則為基礎的國際秩序。

至於把天然氣採購變成反制工具，是否可行。經濟部長龔明鑫說，經過經濟部盤點，某個程度之下，在韌性安全問題是可以因應的。

立法院外交及國防委員會邀請林佳龍報告「我國近年針對南海主權與法律地位之國際宣傳實績成效暨如何應對周邊國家擴大主權國際宣傳之具體反制策略」，併請海洋委員會、大陸委員會列席，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇關切，巴紐片面宣布立即關閉台灣駐巴紐代表處。前一週，澳洲與巴紐共同防禦條約生效，中國就向南太平洋試射彈道飛彈。外交部如何因應，以及是否掌握中共在南太平洋針對個別國家施壓、單點突破。

林佳龍指出，他接任外長後就掌握巴紐企圖關閉台灣駐巴紐代表處、要求改名，巴紐內閣決議以2年進行雙邊關係檢討。期間台灣方做了很多努力，讓巴紐知道台灣是採購天然氣大國。

林佳龍進一步表示，雖然是持續交涉過程，但這次巴紐外長基於個人利益，以突擊方式宣布關閉台灣駐處，據台灣方了解，巴紐外交人員持不同意見，周邊友盟也持續表達關切，認定這是破壞行為的例證。

林佳龍強調，外交部持續交涉中，並檢討與巴紐的各領域關係，期望能有時間爭取轉圜空間。

林佳龍說，「中國模式就是透過所謂菁英俘虜」，針對少數領導人的控制，包括提供利益，或造成國家債務以控制其關鍵基礎設施，這都已威脅到以規則為基礎的國際秩序。

國民黨立委馬文君詢問，外交部正盤點以巴紐進口液態天然氣作為因應，是否已有結論。

林佳龍說，有些原則性結論，還需與其他利害關係國家協商，這也涉及台灣能源配比。液態天然氣進口除了每年120萬公噸的長約，還有相當大比例是現貨市場，這涉及第三國等地緣政治上複雜變化。

對此，龔明鑫在立法院經濟委員會回答國民黨立委鄭正鈐指出，外交部有詢問若採取相關方式是否影響韌性安全問題，經濟部有盤點，在某個程度之下是可以因應的。台灣跟巴紐採購的天然氣，分長約跟現貨市場，長約很難改。

中國對巴紐長期施壓，2018年2月巴紐政府要求「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」更名為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」，並沒收外交領事車牌。2024年又再更名為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟辦事處」。

林佳龍 巴布亞紐幾內亞 龔明鑫

延伸閱讀

巴紐關閉我駐處 林佳龍：檢討天然氣長約、現貨 底牌不便講但有工具用

巴紐關閉我駐處 林佳龍：持續交涉、不排除檢討天然氣採購合作

林佳龍：應對中國跨境鎮壓有SOP 若遇脅迫與外館聯絡

外交部重申南海諸島主權 斥中國是和平穩定最大挑戰

相關新聞

棄車保帥？遭黃國昌爆料本周下台 食藥署長姜至剛回應了

中聯油脂案延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日至凱道陳抗，已對執政黨形成壓力。民眾黨主席黃國昌爆料，衛福部食藥署署長姜至剛將在一周內去職，外界解讀這是政府「棄車保帥」。對此，姜至剛僅低調表示，會好好處理本次油品案件後續。衛福部長石崇良則說，他沒有要署長離開，也沒有聽說有這項人事案存在。

索資爭議延燒！簡舒培要查北市府5年用紙量 游淑慧：擴權霸凌

台北市長蔣萬安日前與民進黨北市議員簡舒培在議會質詢時，針對索資唇槍舌戰。民進黨北市議會黨團今召開記者會，要求市府建置「議員索資公開平台」。對此，國民黨北市議員游淑慧又以近期簡舒培索資的內容批評，「這不是政治攻防、更不是依法監督，這是擴權霸凌。」

挨批「索資佛地魔」又索資百萬張紙 簡舒培：要監督假藉索資浪費公帑

民進黨議員簡舒培日前被台北市長蔣萬安在議場痛批是「索資佛地魔」，更被藍媒爆料，簡要求市府一天索資20萬筆資料，超過100萬張紙。如今媒體人指出，簡被爆料後又索取所有機關過去5年來採購影印紙相關資料。簡舒培今表示，索資電子化行之有年，既然有人指控100萬張紙到她辦公室，她要監督到底是事實還是有人假藉索資民意浪費公帑，更呼籲蔣市府公開透明，不要只公布特定議員索資。

遭指刪無人機預算 國民黨團：政院違法編列在先 黨團版預算是政府6倍

立法院國民黨團提案要求行政院暫緩實施「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列115年度全數預算，行政院發布新聞稿指國民黨刪除所有無人機相關預算。國民黨團今天駁斥行政院說法，指行政院違法編列預算在先，卻甩鍋給在野黨。

轟政院修食安法倉促草率....蔣萬安舉這一項修法重點：竟還可限期改善

毒油食安風暴，台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕等六都首長昨出席行政院食安法修法會議，遭質疑昨天的食安法修法會議，政院根本沒準備好、急就章？蔣今中午受訪表示，昨天這場會議，看得出來行院非常倉促草率，修法相關內容都沒有做好功課，各部會之間都有不同的意見。

民進黨團籲公開議員索資下午大會提案 蔣萬安被問態度6字回應

近日索資議題引熱議，議員簡舒培與市長蔣萬安上周更在議場互嗆，民進黨北市議會黨團今舉行記者會，呼籲蔣市府建置議員公開索資平台，將所有索資內容、市府回覆全數公開，除可減輕重複索資造成公務人員負擔，也可避免市府惡意政治攻擊。蔣萬安今天上午到議會拜會國民黨團僅表示尊重議員提案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。