林佳龍：巴紐外長基於個人利益 片面關閉台灣駐處

巴布亞紐幾內亞片面宣布關閉台灣駐處，外交部長林佳龍今天表示，持續與巴紐政府交涉中。此案為巴紐外長基於個人利益的做法，「中國模式就是所謂菁英俘虜」，先控制少數領導人，包括提供利益或造成國家債務，以控制關鍵基礎設施，這些都已威脅以規則為基礎的國際秩序。

至於把天然氣採購變成反制工具，是否可行。經濟部長龔明鑫說，經過經濟部盤點，某個程度之下，在韌性安全問題是可以因應的。

立法院外交及國防委員會邀請林佳龍報告「我國近年針對南海主權與法律地位之國際宣傳實績成效暨如何應對周邊國家擴大主權國際宣傳之具體反制策略」，併請海洋委員會、大陸委員會列席，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇關切，巴紐片面宣布立即關閉台灣駐巴紐代表處。前一週，澳洲與巴紐共同防禦條約生效，中國就向南太平洋試射彈道飛彈。外交部如何因應，以及是否掌握中共在南太平洋針對個別國家施壓、單點突破。

林佳龍指出，他接任外長後就掌握巴紐企圖關閉台灣駐巴紐代表處、要求改名，巴紐內閣決議以2年進行雙邊關係檢討。期間台灣方做了很多努力，讓巴紐知道台灣是採購天然氣大國。

林佳龍進一步表示，雖然是持續交涉過程，但這次巴紐外長基於個人利益，以突擊方式宣布關閉台灣駐處，據台灣方了解，巴紐外交人員持不同意見，周邊友盟也持續表達關切，認定這是破壞行為的例證。

林佳龍強調，外交部持續交涉中，並檢討與巴紐的各領域關係，期望能有時間爭取轉圜空間。

林佳龍說，「中國模式就是透過所謂菁英俘虜」，針對少數領導人的控制，包括提供利益，或造成國家債務以控制其關鍵基礎設施，這都已威脅到以規則為基礎的國際秩序。

國民黨立委馬文君詢問，外交部正盤點以巴紐進口液態天然氣作為因應，是否已有結論。

林佳龍說，有些原則性結論，還需與其他利害關係國家協商，這也涉及台灣能源配比。液態天然氣進口除了每年120萬公噸的長約，還有相當大比例是現貨市場，這涉及第三國等地緣政治上複雜變化。

對此，龔明鑫在立法院經濟委員會回答國民黨立委鄭正鈐指出，外交部有詢問若採取相關方式是否影響韌性安全問題，經濟部有盤點，在某個程度之下是可以因應的。台灣跟巴紐採購的天然氣，分長約跟現貨市場，長約很難改。

中國對巴紐長期施壓，2018年2月巴紐政府要求「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」更名為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」，並沒收外交領事車牌。2024年又再更名為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟辦事處」。